Agenda Attraktivität: Richtfest für vier neue Unterkunftsgebäude in Munster (FOTO)

Munster/Niedersachsen (ots) -Richtfest für die neuen Unterkünfte in Munster: Die vier neuenGebäude sind der Anfang zahlreicher Bauvorhaben in demniedersächsischen Ausbildungszentrum der Bundeswehr.120 Gäste sind zum Richtfest in die Kaserne derPanzertruppenschule nach Munster gekommen. Die Bauarbeiter,Handwerker, Planer, Bauherren und künftigen Nutzer überzeugten sichvom Fortschritt auf der Baustelle. Erst vor knapp fünf Monaten warder Grundstein für die vier neuen Unterkunftsgebäude gelegt worden.In den kommenden Jahren folgen weitere Neu- und Umbauten in Munster.Dafür sind Ausgaben von insgesamt 120 Millionen Euro vorgesehen.Mit den vier neuen Gebäuden entstehen Unterkünfte für 316Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen Lehrgangsteilnehmenden auf 5.700Quadratmetern modernsten Standard bieten. Dazu gehören Einzelstubenmit eigenem Duschbad, Teeküchen sowie Putz- und Trockenräume.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juni2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBDKAXW702DIBR