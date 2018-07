Ageas /: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Ageas":

Für die Aktie Ageas / stehen per 24.07.2018, 02:00 Uhr 43,2 EUR an der Heimatbörse EN Brussels zu Buche. Ageas / zählt zum Segment "Mehrspartenversicherung".Nach einem bewährten Schema haben wir Ageas / auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ageas / beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,86 Prozent und liegt mit 0,2 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,66) für diese Aktie. Ageas / bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

