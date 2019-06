Ageas Aktie: Erwartungen übertroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Ageas":

Die vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr haben unsere Erwartungen übertroffen. Für eine positive Überraschung sorgte die besser als erwartete Combined Ratio und der Gewinnsprung. Konkret legten die Bruttoprämien um 4,9% auf 8,9 Mrd € zu. Das Neugeschäft konnte am Heimatmarkt Belgien, aber auch in Asien angekurbelt werden. In Großbritannien lief es dagegen mit einem zweistelligen Rückgang nicht wie geplant. Die Combined ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung