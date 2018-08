Agco: Was kann da noch kommen?

Per 09.08.2018 wird für die Aktie Agco am Heimatmarkt New York der Kurs von 61,2 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investitionsgüter".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Agco entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Agco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Agco. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Agco mit einem Wert von 16,61 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 55,78 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Agco schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,01 % und somit 0,88 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,89 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".