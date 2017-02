"Agatha Raisin" / ZDFneo mit Krimi-Komödien-Serie in deutscher Erstausstrahlung (FOTO)

Mainz (ots) -Von der Stadtpflanze zum Landei: Die erfolgreiche PR-SpezialistinAgatha Raisin (Ashley Jensen) hat genug vom hektischen Leben inLondon. Endlich erfüllt sie sich ihren Kindheitstraum vom eigenenCottage auf dem Land. In der neuen Krimi-Komödien-Serie "AgathaRaisin", die ZDFneo am 10. Februar 2017, 21.45 Uhr, mit einem90-minütigem Pilotfilm startet, lässt Agatha Raisin Kollegen undKampagnen hinter sich und zieht ins abgelegene Örtchen Carsely in derRegion Cotswold.Abgelegen heißt jedoch noch lange nicht verschlafen. In Carselyist mehr los, als Agatha sich hätte träumen lassen. Betrug, Mord undTotschlag gehören in ihre neue Heimat wie die Scones zum AfternoonTea. Und ganz unverhofft entwickelt Agatha einen erstaunlichenErmittlersinn. Mit ihrem Gespür für klassische Detektivarbeit undihrem eigensinnigen Londoner Charme mischt sie bei jedem neuen Fallmit, der Carseley in Atem hält. Agathas liebenswerte, aberskurril-chaotische Art kommt nicht bei jedem der Dorfbewohner an,aber die meisten nehmen sie herzlich in ihre Gemeinschaft auf. Mehrals herzlich, sogar eine Herzensangelegenheit könnte dieBekanntschaft mit Agathas Nachbarn James Lacey (Jamie Glover) werden,zumindest wenn es nach Agatha ginge. Nicht wirklich "amused" darüberist allerdings Dorfpolizist DC Bill Wong (Matt McCooey). Er hat einAuge auf die attraktive neue Dorfbewohnerin geworfen und versuchtsie, wann und wo sich die Chance ergibt, zu beeindrucken.Im Pilotfilm "Agatha Raisin und der tote Richter" findet deralljährliche Quiche-Wettbewerb in Carsely statt. Agatha nimmt teil,schließlich möchte sie schnell Bekanntschaften schließen und dieDorfbewohner mit ihren Backkünsten beeindrucken. Problematisch istnur, dass der Preisrichter sich in seiner Entscheidung von weiblichenReizen beeindrucken lässt. Am nächsten Tag ist der Richter tot, undes kommt heraus, dass Agathas Quiche vergiftet war. Kaum im Dorfangekommen, gerät Agatha unter Mordverdacht. Um den wahren Mörder zufinden, ist nun ihr PR-Geschick gefragt.ZDFneo zeigt acht weitere Folgen, jeweils à 45 Minuten, immerfreitags um 21.45 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Die Serie isteine Adaption der gleichnamigen Romane der schottischen AutorinMarion Chesney, alias M.C. Beaton.https://presseportal.zdf.de/pm/agatha-raisin/www.facebook.com/zdfhttp://twitter.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/agatharaisinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell