After-Summer-Glow für das Gesicht / 21-tägige Intensivbehandlung mit Radiant Night Peel mit 15% Glycolsäure von TEOXANE (FOTO)

Freising (ots) -Der Sommer war herrlich - warm und sehr sonnig. Da wurdenausgiebige Sonnenbäder genossen und sich des Lebens gefreut. Doch sozuträglich die Sonne für unsere Laune ist, so hinterlässt ein Zuvielan Sonnenlicht schnell unschöne Spuren auf unserer Haut. "Fältchen,Verhornungen und Pigmentverschiebungen zeigen sich nach Ende desSommers verstärkt im Gesicht, der Teint wirkt ungleichmäßig undstumpf", weiß die Dermatologin Dr. Elisabeth Schuhmachers von derHautarztpraxis "Meine Haut München". "Jetzt ist der ideale Zeitpunkt,um die Haut mit einer Intensivkur wieder zu regenerieren und zuverjüngen", so die Expertin weiter. Dazu eignen sich Behandlungen mitAHA-Fruchtsäuren wie Glykolsäure besonders gut. "Glycolsäure ist einesehr potente Fruchtsäure, die tief in die Haut eindringen kann. Sielöst effektiv Verhornungen auf der Hautoberfläche und fördert eineschnellere Erneuerung und Verjüngung der Haut. Die Hautoberfläche undkleinere Fältchen werden dadurch geglättet, Pigmentfleckenverblassen. Darüber hinaus werden die Poren verfeinert. Kurz: DasGesicht bekommt wieder einen schönen Glow", erklärt Dr. Schuhmachers.Die Creme Radiant Night Peel von TEOXANE enthält 15% Glykolsäure inKombination mit der patentierten Resilient Hyaluronic Acid (RHA[TM]),die zusätzlich für langanhaltende Feuchtigkeit sorgt. Radiant NightPeel wird kurmäßig als Intensivbehandlung drei Wochen lang über Nachtaufgetragen.Die 21-tägige Intensivbehandlung kann für ein optimales Ergebnisdreimal im Jahr durchgeführt werden. Ideal ist die Anwendung nach demUrlaub, nach längerer Sonnenexposition oder am Ende des Winters zurErneuerung des Teints. Dabei abends eine dünne und gleichmäßigeSchicht auf das gründlich gereinigte Gesicht auftragen. Augen- undLippenpartie aussparen. Am nächsten Morgen das ganze Gesicht vor demAuftragen einer Tagespflege komplett reinigen. Radiant Night Peelkann auch als 15-tägige Intensivbehandlung zur Vorbereitung vonästhetischen Eingriffen im Rahmen eines geplanten medizinischenPeelings angewendet werden.