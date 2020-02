Erfurt (ots) - Emily (7) und John (6) aus Kenia sind während ihrer FerienJunior-Ranger*innen im Ol Pejeta-Naturresevat. "Die Abenteuer von Emily undJohn" (SWR) erzählt die Erlebnisse der beiden Geschwister und ihreHerausforderungen inmitten der Wildnis Afrikas. Die Premiere der Doku-Reihezeigt KiKA ab 28. Februar 2020 montags bis freitags um 9:25 Uhr.Emily und John verbringen ihre dreiwöchigen Ferien bei ihrem Vater imTierreservat. Die Geschwister möchten einmal Wildhüter werden, wie ihr Vater.Sie dürfen ihn und andere Ranger*innen bei der spannenden und gefährlichenArbeit begleiten.Die meisten Abenteuer müssen Emily und John jedoch selbstständig bewältigen. Siemachen jetzt das, wovon viele Kinder träumen: Leben in einem riesigenNaturreservat inmitten der Wildnis Afrikas. Für die beiden ist nun jeder Tag einAbenteuer, vollgepackt mit Erlebnissen und Begegnungen mit den wilden Tieren imPark. Sie spüren mit der Antenne Löwen nach, kaufen auf dem Markt Futter für dieSchimpansen, helfen den Ranger*innen beim Schutz gegen Wilder*innen und sielernen die weltweit letzten beiden Exemplare der nördlichen Breitmaulnashörnerkennen.Die 16-teilige Doku-Reihe zeigt KiKA ab 28. Februar 2020 montags bis freitags um9:25 Uhr in der Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN" sowie im KiKA-Player und aufkika.de(https://www.kika.de/die-abenteuer-von-emily-und-john/sendereihe2812.html)."Die Abenteuer von Emily und John" (SWR) wurde im Auftrag des SWR vonFF-movie.tv für KiKA produziert. Verantwortlicher Redakteur ist Benjamin Mannsvom SWR. Autor und Regisseur Frank Feustle drehte auch schon "Die Abenteuer vonLolulu und Malalua" (SWR) - die Folgen der Doku-Reihe können auf kika.de (https://www.kika.de/die-abenteuer-von-lolulu-und-malalua/buendelgruppe2230.html) undim KiKA-Player angeschaut werden.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de(https://www.kika-presse.de/). Registrierte Nutzer*innen finden eine Folge zurAnsicht im Bereich "Presse Plus (https://www.kika-presse.de/presseplus/383)".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4530973OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell