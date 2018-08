Afrikareisen von Merkel und Müller / Welthungerhilfe: Bekämpfung des Hungers muss Priorität haben

Bonn/Berlin (ots) - Aus Anlass der Reisen nach Afrika vonBundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesminister Gerd Müller mahntdie Welthungerhilfe, die Hungerbekämpfung in den Mittelpunkt derGespräche zu stellen."Noch immer hungern 815 Millionen Menschen weltweit und diemeisten von ihnen in Afrika südlich der Sahara und Südasien. DieBekämpfung von Hunger und Armut sollte deshalb im Mittelpunkt derGespräche stehen. Wir begrüßen die Bemühungen um die wirtschaftlicheEntwicklung des Kontinents sowie Projekte zur Förderung von Bildungund Beschäftigung insbesondere für die Jugend. Trotzdem sollten dieam wenigsten entwickelten Länder in der neuen Afrikastrategiebesonders im Fokus stehen. Die Abwehr von Migration ist aus unsererSicht nicht die wichtigste Frage, sondern wie es uns gelingen kann,den Menschen im Süden ein selbstbestimmtes Leben in Würde zuermöglichen", betont Bärbel Dieckmann, Präsidentin derWelthungerhilfe.Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presseUnser Kommentar zur aktuellen Asyl- und Migrationspolitikhttp://ots.de/Ze8hyrDer Bericht "Kompass 2030" - Zu wenig für die Ärmsten:http://ots.de/OT6GAGDie Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.Pressekontakt:Deutsche Welthungerhilfe e. V.IBAN: DE15 3705 0198 0000 0011 15BIC: COLSDE33Ansprechpartner:Simone PottPressesprecherinTelefon 0228 / 22 88 - 132Mobil 0172 - 2525962simone.pott@welthungerhilfe.deAssistenz: Jessica KühnleTelefon 0228 / 22 88 - 454presse@welthungerhilfe.dewww.welthungerhilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell