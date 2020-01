Afrikanische Schweinepest bei den GRÜNEN: Tierquälerei und Risiko der Verbreitung der ASP werden in Kauf genommen (FOTO)

Potsdam (ots) - Das von Bündnis 90/DIE GRÜNEN geführte Umweltministerium inBrandenburg wird auch während des Winters die Ausübung von tierquälerischenDrückjagden zulassen. Hintergrund ist die kurz vor der deutsch-polnischen Grenzestehende Afrikanische Schweinepest. Weil DIE GRÜNEN es zudem für"tierschutzrechtlich bedenklich" halten, nur Wildschweine zu jagen, sollen bisEnde Februar auch Rehe und Hirsche gestreckt werden dürfen - die habeneigentlich Schonzeit. Wildtierschutz Deutschland sieht in diesen Maßnahmenerhebliche und unbegründete Verstöße gegen den Tierschutz und vermutet dadurchauch ein erhöhtes Risiko der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest."Deutschland kennt im Hinblick auf die Wildschweinjagd seit langem kaum nochTabus", erläutert Lovis Kauertz, Wildtierschutz Deutschland. Selbst die Tötungvon Muttertieren werde von der Politik billigend in Kauf genommen. "Was aber DIEGRÜNEN in Brandenburg zulassen, setzt dem Ganzen doch die Krone auf: die gesamteFauna wird zum Freiwild. Seit langem ist bekannt, dass bei Drückjagden oft einGroßteil der Tiere mit Bauch- oder Rückenschüssen, mit Schüssen in denUnterkiefer oder in die Läufe schwer verletzt werden."Bei der Durchführung von Bewegungsjagden im Hochwinter ist die Gefahr, eineBache, die bereits Jungtiere hat, zu töten, erhöht. Durch das langhaarigeWinterfell und die Witterungs- und Vegetationsbedingungen wird das sichereAnsprechen (z.B. das Gesäuge der Bache zu erkennen) erschwert. Außerdem bestehtdie Gefahr, Bachen von ihrem unselbständigen Nachwuchs zu trennen. Das kann zumErfrieren der Frischlinge innerhalb weniger Stunden führen.Winterliche Drückjagden beunruhigen das gesamte Wild der großräumig bejagtenReviere. Sie führen zu erheblichem Energieverlust insbesondere bei Rehen und beiHirschen, die sich aufgrund der Nahrungsmittelknappheit normalerweise in einemkörperlichen Ruhemodus befinden. Das hat wiederum zur Folge, dass dieverbleibenden Tiere auf verwertbare Waldvegetation ausweichen, um ihren dadurchentstandenen Energiebedarf zu decken."Abgesehen von der mit der Winterjagd verbundenen Tierquälerei ist sie imHinblick auf die Wildschweine auch absolut sinnlos", führt Kauertz aus: "Diekurzfristig durch die Jagd reduzierte Zahl der Schwarzkittel, wird - auch durchdie Zerstörung der Sozialstruktur dieser intelligenten Tiere - innerhalb nichteinmal eines Jahres mehr als kompensiert - wie die Entwicklungen in derVergangenheit klar zeigen. Möglicherweise wird dadurch sogar das Risiko derVerbreitung der Afrikanischen Schweinepest erhöht, weil zum einen durchStressfaktoren und zum anderen durch eine vermehrte Zahl von Jungtieren, die einweniger resistentes Immunsystem als Alttiere aufweisen, die Ansteckungsgefahrwächst."Pressekontakt:Lovis Kauertz | Wildtierschutz Deutschland e.V.T. 0177 72 300 86 | lk@wildtierschutz-deutschland.dewww.wildtierschutz-deutschland.dewww.facebook.com/wildtierschutzWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133267/4501235OTS: Wildtierschutz Deutschland e.V.Original-Content von: Wildtierschutz Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell