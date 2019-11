Afrika-Gipfel in Berlin: Menschenrechtsorganisation fordert Gesetze statt Deregulierung

Frankfurt/Main (ots) - Am Dienstag empfängt Bundeskanzlerin Merkel mehrereafrikanische Staatschefs zum dritten "Compact with Africa"-Gipfel. DieG20-Initiative wurde im Jahr 2017 unter deutscher Ratspräsidentschaft gestartet.Die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international kritisiert diefalsche entwicklungspolitische Grundidee hinter der Initiative und fordertstattdessen gesetzliche Reglungen zum Schutz der Menschenrechte."Der Compact with Africa löst kein einziges politisches Problem. Im Gegenteil:Er ist nicht mehr als die Neuauflage des immer gleichen Programms, das aufPrivatisierung, politische Deregulierung, liberalisierte Finanzmärkte und dieSelbstentmachtung der afrikanischen Regierungen setzt. Im Gegenzug soll es dannzu Investitionen kommen, die ein bloßes Versprechen sind und bisherweitestgehend ausbleiben. Diese Grundidee ist falsch und fatal: Die politischenProbleme des Kontinents sollen gelöst werden, in dem ausländisches Kapital durchhohe Profitaussichten und niedrige rechtliche Standards angelockt wird", so AnneJung, Afrika-Referentin bei medico international.Die Bundesregierung spricht von Klimaschutz, der Schaffung von Arbeitsplätzenund Ernährungssicherung in Afrika. In der Praxis setze sie jedoch aufPrivatisierung und die Öffnung der Märkte. Das ermögliche Landgrabbing, denmassiven Rückgang der überlebensnotwendigen kleinbäuerlichen Landwirtschaftsowie den Ausbau von unsicheren Arbeitsbedingungen. Das sei im Sinne derBundesregierung, die an günstigen Produktionsbedingungen und dem ungehindertenZugriff auf die agrarischen und mineralischen Ressourcen des afrikanischenKontinents interessiert ist."Es gibt schlicht kein einziges Beispiel, wo diese Politik die Lebensbedingungender Bevölkerungen verbessert hätte. Im Gegenteil: Staatseinnahmen sinken, dieAbhängigkeit von Hilfe steigt und der Zugang zu Bildung undGesundheitsversorgung wird erschwert. Ein Beispiel für einen alternativenpolitischen Pfad wäre die Umsetzung eines Lieferkettengesetzes, das deutscheUnternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte entlang des internationalenProduktionsprozesses verpflichten würde", so Jung weiter.Pressekontakt:Für Rückfragen und InterviewwünscheAnne Jung, Afrika-Referentinjung@medico.de+49 (0)69-944 38-27+49 (0)179-12 30 719Mario Neumann, Pressereferentneumann@medico.de+49 (0)179-88 78 538medico.deOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell