African Parks: Der Garamba Nationalpark in der DR Kongo schlägt zum 80. Jubiläum eine hoffnungsvolle Wende ein

Johannesburg (ots/PRNewswire) -Das Institut Congolais pour la Conservation de la Nature(http://www.iccnrdc.org/) (ICCN, Kongolesisches Institut fürNaturschutz) der Demokratischen Republik Kongo und African Parks(http://www.africanparks.org/) feierten am 13. Juni den 80. Jahrestageines der ältesten Nationalparks Afrikas, dem Garamba Nationalpark.Der seit 1938 bestehende Nationalpark ist ein äußerst vielfältigesWeltkulturerbe von entscheidender Bedeutung, das jahrzehntelang dasZiel militanter Wilderer, einschließlich der Lord's Resistance Army,war. Einst waren dort 22.000 Elefanten, das nördlicheBreitmaulnashorn und Herden von Kordofangiraffen beheimatet - heutegibt es weniger als 1.200 Elefanten, das Nashorn ist ausgerottet undes leben dort nur noch 48 Giraffen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/705410/African_Parks.jpg )Im Jahr 2005 übernahm African Parks das Management des GarambaNationalparks in Partnerschaft mit dem ICCN. Damit begann einJahrzehnt der Bemühungen, illegale Aktivitäten einzudämmen, derStartzeitpunkt für den Krieg gegen Wilderei in Afrika. Die erstenFortschritte wurden 2016 mit der Überarbeitung derStrafverfolgungsmaßnahmen und der Einführung von Systemen durchAfrican Parks erzielt, um der Bedrohung entgegenzuwirken. Mitmaßgeblicher Unterstützung der Europäischen Union(https://europa.eu/european-union/index_en), USAID, USFWS(https://www.fws.gov/), der Wildcat Foundation(http://wildcatfoundation.org/), der Weltbank(http://www.worldbank.org/), Randgold Resources(http://www.randgoldresources.com/) und der Walton Foundation(https://www.waltonfamilyfoundation.org/) gewinnen die Ranger vonGaramba jetzt an Boden. In nur 18 Monaten wurden die illegalenAktivitäten drastisch reduziert, die Elefantenwilderei ist um 50Prozent zurückgegangen, und bisher verlor der Park im Jahr 2018 nurzwei Elefanten.Der Generaldirektor des ICCN, Cosma Wilungula Balongelwa, sagteanlässlich des Jubiläums, bei dem eine symbolische Menge desElfenbeinvorrats des Parks verbrannt wurde: "Angesichts der sichabzeichenden Rolle, die ein sicherer Garamba Nationalpark für dieStabilität der Region spielt, engagieren wir uns mehr denn je für dieBekämpfung der Wilderei und für unsere Partnerschaft mit AfricanParks, die eine sicherere Landschaft und eine bessere Zukunft fürunzählige Menschen und Wildtiere in der Region schafft."Nachhaltige Entwicklung und die Einbeziehung der lokalenGemeinschaften spielen eine zentrale Rolle für den langfristigenSchutz des Garamba Nationalparks, der mit 2.500 Mitarbeitern einerder größten Arbeitgeber in der Region ist. African Parks arbeitet mitUnterstützung seiner Partner, insbesondere der EU, mit lokalenGemeinschaften zusammen, um sozioökonomische Vorteile aus demNaturschutz zu ziehen. Im Jahr 2017 allen haben sie bei mehr als1.500 Schülern Aufklärungsarbeit geleistet und für 10.000 MenschenGesundheitsdienste zur Verfügung gestellt."Garamba ist eine der anspruchsvollsten Landschaften Afrikas, diees zu schützen gilt. Sowohl die Menschen als auch die Tierwelt hattenenorm durch stark motivierte militante Gruppen und regionaleInstabilität gelitten", sagte Peter Fearnhead, CEO von African Parks."Aber das Blatt wendet sich endlich. Was wir hier mit dem ICCN undunseren Partnern demonstrieren, ist, dass wir mit einer gemeinsamenVision, dem politischen Willen, der Unterstützung durch Spender unddem Engagement der lokalen Gemeinschaften den Kurs dieser Regionändern können, Jetzt bieten wir einen sicheren Ort für diebiologische Vielfalt und die Menschen auch unter denaußergewöhnlichsten Umständen."Medienressourcen erhalten Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/13d7aqlvsxyy1xi/AABQmdVwU1t8HSXN1iXVNEwka?dl=0)Vollständige Online-Pressemitteilung in Französisch (https://www.africanparks.org/avec-la-commemoration-de-son-80eme-anniversaire-le-parc-national-de-la-garamba-en-rdc-celebre-un) und Englisch (https://www.africanparks.org/press-release/garamba-park-80-year-anniversary-commemoration)