African Gold Group schliesst Partnerabkommen mit SAFE Ltd. zur Sicherstellung von Herkunft und Transparenz in seiner Goldversorgungskette

Weitere Suchergebnisse zu "African Gold Group":

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada – 24. August 2020 – African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) („AGG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Partnerschaftsabkommen mit der Firma SAFE Ltd. („SAFE“) unterzeichnet hat. Diese Firma ist spezialisiert auf die Bereitstellung von erstklassigen Beratungsleistungen und Lösungen für Firmen, die sowohl Herkunft als auch Transparenz in ihren Versorgungsketten sicherstellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung