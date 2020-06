African Gold Group berichtet solide endgültige Machbarkeitsstudie für sein Kobada Goldprojekt mit einer Produktion von 100.000 Unzen pro Jahr plus erneuerbarer Energiequelle

Weitere Suchergebnisse zu "African Gold Group":

Quelle: IRW Press

TORONTO, July 2, 2008 – Banro Corporation ("Banro" or the "Company") (AMEX – "BAA"; TSX – "BAA") is pleased to announce comple

Toronto, Kanada – 17. Juni 2020 – African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) („AGG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcen- und Reservenschätzung gemäß „National Instrument 43-101: Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“)“, sowie die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung