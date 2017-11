Afghanistan: Weiterhin keine Lageeinschätzung möglich

Hamburg (ots) - Ein vom Auswärtigen Amt in Berlin für Oktober 2017angekündigter Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan verzögertsich weiter. Nach Recherchen des Ressorts Investigation des NDR istderzeit noch nicht abzusehen, wann er vorgelegt wird. Trotzdemschiebt Deutschland wieder nach Afghanistan ab.Am 31. Mai war in Kabul ein mit Sprengstoff gefüllter Tankwagenunmittelbar vor der deutschen Botschaft explodiert. Mehr als 150Menschen starben. Seither kann die deutsche Vertretung nicht mehrgenutzt werden. Die Bundesregierung setzte Abschiebungen nach demAnschlag zunächst aus und versprach, die Sicherheitslage neu zubewerten. Doch das ist nicht geschehen. Die deutsche Botschaft inKabul, die wichtige Informationen für den Bericht liefern müsste,wurde beim Anschlag schwer beschädigt und ist weiterhin kaumarbeitsfähig. Außer Botschafter Walter Haßmann sind nur zwei weitereReferenten vor Ort in Afghanistan. Sie arbeiteten nicht vomBotschaftsgelände, sondern von anderen Liegenschaften aus.Bereits im August dieses Jahres wandten sich das Auswärtige Amtund das Bundesinnenministerium mit einem Zwischenbericht an dieLänder sowie die Abgeordneten des deutschen Bundestages. Darin hießes, dass das Personal der Botschaft erst nach Abschluss"umfangreicher Bau- und Schutzmaßnahmen" seine Arbeit wiederaufnehmen könne. Bei dem Zwischenbericht handelte es sich allerdingsausdrücklich nicht um einen Asyllagebericht. Trotzdem setzteDeutschland im September seine Sammelabschiebungen nach Afghanistanfort, aber beschränkt auf Gefährder, Straftäter und Menschen, dieihre Identität nicht preisgeben wollen.Asyllageberichte des Auswärtigen Amtes sowie so genannteLänderberichte von Nichtregierungsorganisationen wie der SchweizerFlüchtlingshilfe dienen Rechtsanwälten und Gerichten häufig alsGrundlage für Asylverfahren. Bernd Mesovic von Pro Asyl spricht voneiner sich rapide verschlechternden Sicherheitslage und kritisiert,dass Deutschland auch ohne neuen Lagebericht nach Afghanistanabschiebt. "Die Entscheidungsmaschinerie läuft weiter, obwohl zuzentralen Fragen vom Auswärtigen Amt keine aktuellen Erkenntnissegeliefert wurden. Das betrifft Themen, die sich entscheidend auf dieAsylverfahren auswirken: Welche Gebiete sind für welchePersonengruppen sicher, zugänglich und zumutbar? Hier gibt es nurdiffuse Hinweise." Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dasdie Asylanträge bearbeitet, ließ eine Anfrage des NDR unbeantwortet.In der aktuellen "Unterrichtung des Parlaments", einvertraulicher, regelmäßig erscheinender Bericht über dieAuslandseinsätze der Bundeswehr, heißt es, dass die Sicherheitslagein den meisten Städten ausreichend kontrollierbar sei. Allerdingszählt er auch eine Reihe von Anschlägen und Gefechten auf. DieVereinten Nationen führen eine Statistik über die zivilen Opfer inAfghanistan. Die Zahlen stagnieren seit 2014 auf hohem Niveau. Imersten Quartal 2017 wurden mehr als 8000 Zivilisten verletzt odergetötet.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell