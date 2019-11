Afghanistan-Studie: Abschiebungen sind Nährboden für Kriminalität und Terror / medico fordert von IMK bundesweiten Abschiebestopp

Frankfurt/Main (ots) - Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisationmedico international hat eine Studie zur Lage von Flüchtlingen vorgestellt, dieaus Europa nach Afghanistan abgeschoben wurden oder im Rahmen staatlicherProgramme zurückgekehrt sind. Die Studie "Deportation to Afghanistan: AChallenge to State Legitimacy and Stability?" wurde von der afghanischenMenschenrechtsorganisation AHRDO erstellt."Die Rückkehrer und ihre tiefsitzende Verbitterung sind eine bedeutende Quelleder Destabilisierung Afghanistans. Sie sind empfänglich fürRekrutierungsversuche durch terroristische Gruppierungen und kriminelleNetzwerke. Aufgebracht darüber, dass die afghanische Regierung ihre Flucht alsunpatriotisch bezeichnet und ihre Abschiebung nach Afghanistan befürwortet, istein bedeutender Teil von ihnen bereit, sich Protesten oder gar staatsfeindlichengewaltbereiten Gruppierungen anzuschließen. Jeder Zehnte der Befragten willsogar direkt Rache an der Regierung nehmen", so Hadi Marifat, Mitautor derStudie.Insgesamt wurden umfangreiche Interviews mit 50 Rückkehrern oder Abgeschobenenin den vier Provinzen Balkh, Kabul, Herat und Nangahar sowie 20 Interviews mitVertretern aus Zivilgesellschaft und Regierung durchgeführt. Von den befragtenPersonen hat keine einzige von Integrationsprogrammen profitiert. Nach derRückkehr ist ihre Sicherheitslage dramatischer als zuvor, über die Hälfte derBefragten war nicht in der Lage oder fühlte sich nicht sicher genug, in ihreHeimatorte zurückzukehren. Über 80% der Befragten gaben an, aufgrund ihrerFlucht und der Rückkehr nach Afghanistan stark verschuldet zu sein, ebenfallsüber 80% der Befragten sind arbeitslos."Die Studie zeigt: Menschen in das instabile Land abzuschieben, ist nicht nurfür diese selbst eine Katastrophe. Der ständige Abschiebe- und Rückkehrdruckerschwert das Ankommen aller hierzulande lebenden Afghanen erheblich. DieAbschiebe- und Rückkehrpolitik trägt aber auch zu einer weiterenDestabilisierung des afghanischen Staates bei, dem ein Großteil der Rückkehrerextrem ablehnend gegenübersteht. Sie sind anfällig für Rekrutierungen durch dieTaliban und andere terroristische oder kriminelle Gruppierungen. Nächste Wochetagt die Innenministerkonferenz in Lübeck. Vor dem Hintergrund der Studiefordern wir die Innenminister auf, einen langfristigen bundesweitenAbschiebestopp zu beschließen", so Ramona Lenz.Link zur Studie:https://www.medico.de/afghanistan-studieFür Interviews und Rückfragen:Ramona Lenz, Referentin Flucht & Migrationlenz@medico.de+49 (0)163-25 62 185Mario Neumann, Pressereferentneumann@medico.de+49 (0)179 - 88 78 538Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14079/4451497OTS: medico internationalOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell