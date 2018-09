Affluent Foundation: Was jetzt noch zu tun ist?

Am 12.09.2018 ging die Aktie Affluent Foundation an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,238 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Affluent Foundation auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Affluent Foundation ist mit einem Kurs von 0,238 HKD inzwischen -38,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -40,5 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Affluent Foundation. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Affluent Foundation mit einem Wert von 19,94 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 73,58 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.