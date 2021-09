Affirm Holdings Aktie: Deshalb ist die Aktie heute eingebrochen!

Affirm Holdings Inc (NASDAQ:AFRM) wird am Dienstag niedriger gehandelt, da Händler die Nachricht von Mastercard Inc’s (NYSE:MA) “Buy Now, Pay Later” (BNPL) in Umlauf bringen.

Mastercard stellte sein eigenes BNPL-Programm mit dem Namen “Mastercard Installments” vor, das Verbrauchern eine flexible Option zur Zahlung in zinslosen Raten bietet.

“Es ermöglicht Banken, Kreditgebern, Fintechs und Wallets, eine Vielzahl von flexiblen Ratenzahlungsoptionen für Verbraucher anzubieten – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung