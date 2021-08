Affirm Holdings Aktie: Kooperation mit Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Affirm Holdings Inc (NASDAQ:AFRM) notiert am Montag deutlich höher, nachdem das Unternehmen am Freitag eine Partnerschaft mit Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) bekannt gegeben hat, die es Kunden ermöglicht, Artikel mit einem Ratenplan zu kaufen.

Was beinhaltet die Partnerschaft?

Einige Amazon-Kunden haben nun die Möglichkeit, die Gesamtkosten für Einkäufe von 50 Dollar oder mehr in einfache monatliche Zahlungen mit Affirm aufzuteilen.

