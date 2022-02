Affirm Holdings-Aktie: Jetzt könnte alles passieren!

Das Unternehmen ließ unvollständige Ergebnisdaten in einem Social-Media-Posting durchsickern und löschte diese dann schnell wieder, was die Affirm Holdings-Aktie in die Höhe schnellen ließ, gefolgt von einem Absturz, als die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht wurden. Mittlerweile ist die Affirm Holdings-Aktie innerhalb weniger Tage von der Mitte der 70-US-Dollar-Marke auf die niedrigen 40-US-Dollar-Marken gefallen. Zugegeben, die Ergebnisse waren ein kleines Fiasko, aber hinter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung