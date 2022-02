Affirm Holdings-Aktie: Ist der Absturz ein Warnsignal?

Die Aktien von Affirm Holdings sind zum Ende der Handelswoche um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Der größte Teil des Einbruchs erfolgte in der letzten Handelsstunde am Donnerstag, als das Fintech-Unternehmen seinen Finanzbericht für das zweite Quartal am Nachmittag veröffentlichte, anstatt wie erwartet bis nach Börsenschluss zu warten. Die bisherige Jahresperformance ist ziemlich enttäuschend. Der Verlust in diesem noch jungen Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung