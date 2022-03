Affirm Holdings-Aktie: Die Bullen kommen kräftig unter die Räder

Damit deutet sich an, dass es den Bären gelingen könnte, den übergeordneten Abwärtstrend fortzusetzen. In ihm befindet sich die Aktie der Affirm Holdings bereits, seitdem der Kurs am 10. November bei 152,50 Euro ein Hoch ausgebildet hat. Schon im November wurde der 50-Tagedurchschnitt unterschritten und konnte seitdem nicht mehr zurückgewonnen werden. Der bislang letzte Angriff auf den gleitenden Durchschnitt scheiterte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



