Affirm Aktie: Deshalb steigt sie heute stark an!

Affirm Holdings Inc . (NASDAQ:AFRM) legt am Mittwoch zu, nachdem Target Corp. (NYSE:TGT) über das Unternehmen und Sezzle die Option “buy now pay later” eingeführt hat.

“Mit Hilfe von zwei neuen Partnern – Sezzle und Affirm – haben wir neue Zahlungslösungen eingeführt, die es Ihnen ermöglichen, das zu kaufen, was Sie jetzt brauchen, von unseren besten Angeboten zu profitieren und in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung