Affirm Aktie: Sensationeller Apple-Deal?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM) hat am späten Freitag eine Partnerschaft mit Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) bekannt, die die Aktie des Unternehmens in die Höhe schnellen ließ.

Der Affirm-Analyst: Der Analyst von Mizuho Securities, Dan Dolev, behielt sein “Buy”-Rating für Affirm bei und erhöhte das Kursziel von $76 auf $110.

Die Affirm-Merkmale: Ungefähr 50 % der Amazon-Kunden werden wahrscheinlich das Angebot von Affirm “buy-now, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung