Affirm Aktie: Die Aktie legt dank Gewinn und Amazon-Partnerschaft kräftig zu!

Das Konsumfinanzierungsunternehmen Affirm Holdings verzeichnete am Mittwoch nach einem großen Verlust in der regulären Börsensitzung nachbörslich einen kräftigen Kursanstieg, nachdem das Unternehmen eine Umsatzprognose für das September-Quartal vorgelegt hatte, die die Schätzungen der Wall Street übertraf. Die AFRM-Aktie stieg sprunghaft an, als das Unternehmen auch eine umfassendere E-Commerce-Partnerschaft mit Amazon.com ankündigte. Die Affirm-Aktie sprang heute im erweiterten Handel an der Börse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung