Affimed-Aktie: Daten-Update!

Affimed N.V. (NASDAQ:AFMD) gab ein Daten-Update aus seiner laufenden Studie zum führenden innate cell engager (ICE) AFM13 in einem Präkomplex mit aus Nabelschnurblut stammenden natürlichen Killerzellen (cbNK). AFM13 wird derzeit am MD Anderson Cancer Center der University of Texas in einer Phase-1/2-Studie bei Patienten mit CD30-positiven rezidivierten oder refraktären Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphomen untersucht. Dreizehn Patienten, bei denen ein Ansprechen festgestellt wurde, wurden am… Hier weiterlesen