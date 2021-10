Affiliated Managers: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Affiliated Managers Group":

Affiliated Managers weist am 30.09.2021, 11:28 Uhr einen Kurs von 153.37 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Asset Management & Custody Banken" geführt.

Die Aussichten für Affiliated Managers haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Affiliated Managers-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Affiliated Managers vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 196,4 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 28,06 Prozent erzielen, da sie derzeit 153,37 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,03 % ist Affiliated Managers im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,03 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Affiliated Managers-Aktie ein Durchschnitt von 148,28 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 153,37 USD (+3,43 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 162,8 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,79 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Affiliated Managers ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Affiliated Managers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.