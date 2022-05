Affiliated Managers Aktie: Das gab es noch nie!

Für die Aktie Affiliated Managers stehen per 12.05.2022, 06:07 Uhr 118.18 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Affiliated Managers zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Affiliated Managers einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Affiliated Managers jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Affiliated Managers-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 214,2 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 81,25 Prozent erzielen, da sie derzeit 118,18 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Fundamental: Affiliated Managers ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,5 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,09 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Affiliated Managers-RSI ist mit einer Ausprägung von 75,12 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 63,36, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

