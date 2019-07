Affidea geht eine Partnerschaft mit ScreenPoint Medical ein, um die diagnostische Genauigkeit der Screening-Mammographie unter Nutzung von KI zu erhöhen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Affidea und ScreenPoint Medical gabeneine strategische Partnerschaft bekannt, um die klinische Leistungder Mammographie als Vorsorgeuntersuchung zu rationalisieren und zuverbessern sowie eine frühere Erkennung von Brustkrebsvoranzutreiben. Die Partnerschaft wird die wachsende Präsenz vonAffidea auf dem europäischen Markt für Brustbildgebung nutzen undScreenPoint Medical eine einzigartige Gelegenheit bieten, dieinnovative KI-Lösung Transpara(TM) in drei weiteren europäischenLändern - Griechenland, Ungarn und Spanien - einzuführen.Transpara(TM) ist eine KI-Lösung für dieBrustkrebs-Vorsorgeuntersuchung, die Deep-Learning-Algorithmen nutzt,um bei 2D- und 3D-Mammogrammen automatisch Läsionen zu erkennen,welche einen Verdacht auf Brustkrebs begründen. Die Softwarekategorisiert Mammogramme auf einer 10-Punkte-Skala, die dasKrebsrisiko anzeigt. Transpara(TM) Score kann verwendet werden, umUntersuchungen vorzuselektieren und Patienten zu priorisieren, dieweitere Untersuchungen benötigen. CAD-Markierungen für Verkalkungen,Weichteilläsionen und interaktive Entscheidungsunterstützung werdenRadiologen zur Verfügung gestellt, damit sie die Bilder mit höhererGenauigkeit interpretieren können. Studien haben gezeigt, dassTranspara(TM) der Leistung von Radiologen entspricht[1] und damit alszweite Meinung zur Erhöhung des diagnostischen Vertrauens und derGenauigkeit fungiert[2].Giuseppe Recchi, CEO von Affidea, erklärte: "Dies ist unserzweites innovatives KI-Projekt, das wir in unser europäischesNetzwerk einbetten, mit dem Ziel, die Präzisionsmedizin zu erweitern,die Genauigkeit zu verbessern und eine schnellere, besserpersonalisierte Brustpflegediagnose mit Hilfe fortschrittlicherKI-Lösungen voranzutreiben. Auf diese Weise können unsere Ärzte dieKI-Tools voll ausschöpfen, die es ihnen ermöglichen, die Diagnose mitgrösserer Sicherheit zu stellen und letztlich mehr Leben zu retten.Wir freuen uns darauf, diese KI zum Wohle der Frauen in ganz Europaumzusetzen und mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um die bestenklinischen Lösungen für Patienten und Ärzte zu entwickeln."Prof. Nico Karssemeijer, CEO von ScreenPoint Medical, fügte hinzu:"Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft, in derScreenPoint eine einzigartige Gelegenheit haben wird, mit demgrössten Anbieter fortschrittlicher diagnostischer Bildgebung inEuropa zusammenzuarbeiten, um KI in die Brustbildgebungspraxiseinzuführen. Mit Affidea teilen wir die Vision, dass innovativeKI-Lösungen benötigt werden, um Radiologen dabei zu helfen, mit densteigenden Anforderungen an Qualität und Effizienz umzugehen, zumaldie diagnostischen Bildgebungsverfahren immer komplexer werden. Wirsind stolz darauf, dass Transpara(TM) zu den ersten KI-Anwendungengehört, die von Affidea umgesetzt wurden, und wir freuen uns auf dieZusammenarbeit."Prof. Rowland Illing, Senior Vice President, Chief Medical undDigital Strategy Officer von Affidea, fügte hinzu: "Wir verschiebendie Grenzen in Bezug auf erhöhte diagnostische Genauigkeit, besserpersonalisierte und verbesserte klinische Ergebnisse sowie eineherausragende Patientenerfahrung. Die neue KI-Lösung Transpara(TM)wird unseren Ärzten eine automatisierte klinischeEntscheidungsunterstützung bieten, um die Leseleistung zu verbessern,schneller zwischen gesundem Gewebe und Tumorgewebe zu unterscheidenund dadurch die diagnostische Genauigkeit zu erhöhen."Transpara(TM) ist von der FDA zugelassenen und trägt dasCE-Kennzeichen für den Einsatz mit digitaler Mammographie unddigitaler Brusttomosynthese.Fakten zu Brustkrebs:- Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, mit einergeschätzten Auftretenshäufigkeit von 560.000 Fällen im Jahr 2018 inEuropa.[3]- Eine von 8 Frauen in EU-28 entwickelt Brustkrebs.[4]- Im Jahr 2018 starben laut Einschätzung derWeltgesundheitsorganisation weltweit 627.000 Frauen anBrustkrebs[3] , davon 150.000[4] in Europa.1 "Stand-alone artificial intelligence for breast cancer detectionin mammography: Comparison with 101 radiologists (Eigenständigekünstliche Intelligenz zur Erkennung von Brustkrebs bei derMammographie: Vergleich mit 101 Radiologen)", Rodriguez-Ruiz et al,JNCI: Fachzeitschrift des National Cancer Institute, djy222,https://doi.org/10.1093/jnci/djy222, 2019.2 "Detection of Breast Cancer with Mammography: Effect of anArtificial Intelligence Support System (Erkennung von Brustkrebs mitMammographie: Wirkung eines Supportsystems mit künstlichenIntelligenz)" Rodríguez-Ruiz et al, Radiology 290:2, 305-314, 2019.3 Global Cancer Observatory: Cancer Today (GlobalesKrebsobservatorium: Krebs heute). LYON, Frankreich: InternationaleAgentur für Krebsforschung, https://gco.iarc.fr/today.4 Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents (Krebs auffünf Kontinenten), Band IX, IARC wissenschaftliche Publikationen Nr.160. IARCPress: Lyon: 2007.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpgPressekontakt:Oana DumitroiuHead of Brand and Communication von Affideaoana.dumitroiu@affidea.com+40-738-674-320Original-Content von: Affidea Group, übermittelt durch news aktuell