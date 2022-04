Affäre um Anne Spiegel: Union fordert Scholz zum Handeln auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Verhaltens von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) während der Flutkatastrophe im letzten Jahr fordert die Union Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Handeln auf. "Dass Olaf Scholz so ein Amtsverständnis gut findet, kann ich mir nicht vorstellen", sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Deutschland brauche Regierungsmitglieder, "die dem Land dienen und nicht nur an ihr Bild in der Öffentlichkeit denken".

Frei kritisierte das Verhalten von Spiegel scharf, die während der Flut rheinland-pfälzische Umweltministerin war. "Wenn es um Verantwortung geht, ist sie nicht erreichbar oder verreist", aber gehe es um medienwirksame Foto-Termine, "bequemt sie sich aus dem sonnigen Frankreichurlaub ins Katastrophengebiet, wo Menschen Angehörige verloren haben und vor den Trümmern ihr Existenz stehen". Spiegel soll nur zehn Tage nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr in einen vierwöchigen Urlaub gereist sein.

