AfD will Gottschalk für Vorsitz von Wirecard-Ausschuss vorschlagen

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Bundestagsfraktion wird ihren Finanzpolitiker Kay Gottschalk als Vorsitzenden des geplanten Untersuchungsausschusses zum Bilanzskandal bei Wirecard vorschlagen.



Wie Teilnehmer einer Fraktionssitzung am Dienstag weiter berichteten, will die AfD dem Antrag von FDP, Linkspartei und Grünen zur Einsetzung des Ausschusses zustimmen. Der Antrag soll am kommenden Donnerstag vorgestellt werden.

Der Ausschuss würde dann im Herbst die Arbeit aufnehmen. Der Vorsitz würde nach den parlamentarischen Gepflogenheiten in diesem Fall an die AfD-Fraktion fallen. Die will sich diese Rolle nach Angaben eines Sprechers auch nicht nehmen lassen.

Der Finanzdienstleister Wirecard hatte im Juni dieses Jahres Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Wirecard-Vorstand seit 2015 Scheingewinne auswies. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro summieren. Ein Untersuchungsausschuss würde wohl auch der Frage nachgehen, wer dafür politisch Verantwortung trägt./abc/DP/fba