AfD: Mit von der Leyen würde die EU-Kommission 'seeuntüchtig'

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD traut Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Amt der EU-Kommissionspräsidentin nicht zu.



"Wir würden durchaus einen christdemokratischen Kommissionspräsidenten tolerieren, sofern er konservativ ist, die Migrationsrouten schließt und sich gegen weitere Kompetenzanmaßungen der EU wendet", sagte der Parteivorsitzende und Europa-Abgeordnete Jörg Meuthen am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei bei von der Leyen aber nicht zu erwarten. "Sie würde an dieser Aufgabe absehbar scheitern, so wie als Arbeitsministerin und Verteidigungsministerin gescheitert ist", erklärte Meuthen.

Die Kommission würde dann "seeuntüchtig wie die Gorch Fock", sagte er in Anspielung auf das marode Segelschulschiff der Bundeswehr. Positiv an ihrer Nominierung wäre einzeln das Scheitern des Spitzenkandidatenverfahrens. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch sagte, die Benennung von Spitzenkandidaten bei der Europawahl sei "ein Betrug am Wähler" gewesen./abc/DP/he