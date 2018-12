AfD verwahrt sich gegen haltlose und an den Haaren herbeigezogene Extremismusvorwürfe durch Ex-Maoist Winfried Kretschmann

Stuttgart (ots) - Die äußerst abfälligen Auslassungen vonMinisterpräsident Winfried Kretschmann in der gestrigenRegierungspressekonferenz zu Partei, Fraktion und Mitgliedern der AfDinsbesondere vor dem Hintergrund der Vorfälle um die AbgeordnetenStefan Räpple und Dr. Wolfgang Gedeon in der Plenarsitzung vom 12.Dezember 2018 werden von Emil Sänze, dem stellvertretendenVorsitzenden und Pressepolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, als"typische Unverschämtheiten" zurückgewiesen.Extremismusvorwürfe gegen Andersdenkende - ein Ex-Sympathisant derRoten Khmer sprichtDer Äußerung von Kretschmann, es gebe bei der AfD in der TatLeute, deren Vorfahren im Stechschritt durch das Brandenburger Torgelaufen seien, entgegnet Sänze: "Dies von einem ehemaligenSympathisanten der Roten Khmer. Wenn sich AfD-Mitglieder wie StefanRäpple solch einen ungeheuerlichen Vorwurf gefallen lassen müssen,dann ist es Herrn Kretschmann wohl auch recht, in eine historischeLinie mit den rotterroristischen Roten Khmer, die ein Viertel dereigenen Bevölkerung zugrunde gerichtet haben, gesetzt zu werden. Daswäre allerdings immer noch nicht ganz gerecht, weil Herr Räpple niemit den Nazis sympathisiert hat. Die Partei, die aus eigennützigenGründen sehr bald ein Ende der Entnazifizierung forderte, heißt immernoch FDP. Kretschmann sollte lieber einmal seine eigene Vergangenheitaufarbeiten, anstatt Abgeordnete der demokratischen Opposition zudiffamieren. Es war Kretschmann selber, seinerzeit Mitglied desKommunistischen Bundes Westdeutschlands, dessen Laufbahn um ein Haaram Radikalenerlass gescheitert ist und der sich als künftiger Lehrerpersönlich befragen lassen musste - nicht Herr Räpple."Provokation ist ein legitimes Instrument in der demokratischenAuseinandersetzungZum Vorwurf, die AfD verfolge eine Provokationsstrategie, lässtSänze folgendes verlauten: "Herr Kretschmann wirft uns eineProvokationsstrategie vor und tut dabei so, als sei dies einillegitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Hier wirdoffensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Die Altparteien dürfen inder unflätigsten Weise, die Herr Rülke immer wieder vorlebt, die AfDprovozieren, und die AfD 'darf' nach Herrn Kretschmanns Gutdünken dieAltparteien nicht im Rahmen der parlamentarischen Gepflogenheiten mitZwischenrufen provozieren? Das ist ein untragbarer Zustand. HerrKretschmann akzeptiert demokratisch-parlamentarische Rechte wohl nur,wo er sich Nutzen für seine Freunde erhofft."Kein Missbrauch der parlamentarischen Rechte durch die AfD,sondern echte OppositionAuch mit dem Vorwurf Kretschmanns, die Mitglieder derAfD-Landtagsfraktion würden ihre parlamentarischen Rechte -Stichworte: Beantragung namentlicher Abstimmungen oder Anfragen andie Regierung - in missbräuchlicher Weise ausnutzen, räumt Sänze auf."Es ist einerseits anmaßend von Kretschmann, beurteilen zu wollen, obund wann parlamentarische Rechte missbräuchlich genutzt werden.Gottesgnadentum haben wir abgeschafft und 1918 musste der letzteKönig hier seinen Hut nehmen. Wie Abgeordnete und Fraktionen ihreAufgaben wahrnehmen und ihre Rechte nutzen, obliegt nicht derBeurteilung des Ministerpräsidenten. Wenn Herrn Kretschmann einProblem mit unseren berechtigten Anfragen hat, dann sollte er wenigerfeiern, reisen, Hobby-philosophieren, demokratische Andersdenkendediffamieren und sich wie ein kleiner Autokrat geben, sondern einfachseine Arbeit machen. Und natürlich werden wir fragen, was seine Festeund Reisen kosten. Andererseits bedurfte das zumAltparteien-Konsenskartell erstarrte Parlament wieder frischen Windesdurch die freiheitliche Opposition der AfD. Damit, dass mit der AfDwieder Leben in den Landtag eingekehrt ist, kommen die farblos undträge gewordenen Altparteien nicht klar. Außer Diffamierung kommt vondenen aber nichts."Projektion des Scheiterns von Aras auf die AfDSchließlich betrachtet Sänze die Diffamierung von Fraktion, Parteiund Mitgliedern der AfD durch Altparteien und Regierung als bloßeProjektion des Scheiterns von Landtagspräsidentin Aras. "DieUnwilligkeit und Unfähigkeit von Parlamentseinheitsparteien undParlamentsführung, die AfD als demokratische und demokratischlegitimierte Opposition anzuerkennen und entsprechend einzubinden,wird nun in einem Abwehrmechanismus auf die AfD projiziert. Die ausdem Ruder gelaufene Plenarsitzung ist nicht der AfD-Fraktion oder denAbgeordneten Räpple und Gedeon anzulasten, sondern derParlamentspräsidentin Aras, die sich zu einer neutralen und dieMeinungsfreiheit der Abgeordneten wahrenden Verhandlungsführungwieder einmal und in noch nie dagewesenem Ausmaß unfähig erwiesenhat. Es ist legitim zu fragen, was Frau Aras in ihrem Amt kann, unddie Antwort hat sich einmal mehr als niederschmetternd erwiesen. ImÜbrigen hat sich Frau Aras an die Geschäftsordnung zu halten:Zwischenrufe pauschal zu verbieten, kommt in dieser nicht vor. Eindiffuser Begriff wie 'Diskriminierung', wenn es Frau Aras nichtgefällt, ob einer 'Anatolien' oder 'Südpol' sagt, kommt dortebenfalls nicht vor. 