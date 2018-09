AfD verlässt unter scharfem Protest die heutige Sitzung des Europaausschusses

Stuttgart (ots) - In der heutigen Sitzung des Europaausschussesdes Landtags stehen äußerst wichtige Themen auf der Tagesordnung. Esgeht um ein Ausgabenvolumen von insgesamt 860 Milliarden Euro imRahmen der mehrjährigen Finanzplanung der EU von 2021 bis 2027. Dergeplante Finanzierungsanteil Deutschlands beläuft sich auf 215Milliarden Euro, entsprechend anteilig für Baden-Württemberg auf rund27 Milliarden Euro. Darauf verweist Dr. Heiner Merz,europapolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag vonBaden-Württemberg.Missverhältnis zwischen Ab- und Zuflüssen in Höhe von knapp zwölfMilliarden EuroEntsprechend wichtig sind auch die Inhalte: Neue Prioritäten fürdie Agrarwirtschaft, Reform zentraler EU-Programme wie EFRE und ESF+,90 Milliarden für eine EU-Entwicklungspolitik inklusive Mittel fürdie "legale Migration in die EU" und vieles anderes mehr. "Es gehtaber nicht nur um enorme Summen und wichtige Inhalte, sondern auchdarum, dass diese Beträge zum größten Teil Nettozahlungen darstellen.Allein im Rahmen der EU-Fonds wie EFRE oder ESF+ geht es in derheutigen Sitzung für Baden-Württemberg um ein zu erwartendesMissverhältnis zwischen Ab- und Zuflüssen von 11,9 Milliarden Euro,also netto Jahr für Jahr um einen Abfluss von 2 Milliarden Euro imZeitraum 2021 bis 2027. Zum Vergleich: Das ist mehr als zwei Drittelder Nettozahlungen in den Bundesfinanzausgleich im Jahr 2017 -wohlgemerkt im Rahmen eines einzigen EU-Programmbereichs", erläutertDr. Merz.Europaausschuss ersetzt Befassung durch den Landtag"Angesichts dieser Summen muss die Frage gestellt werden: Wiebefindet der Landtag über diese politisch hochrelevanten Themen?Welche Anstrengungen werden unternommen, um die Öffentlichkeit zuinformieren und einzubinden?", so der europapolitische Sprecher derAfD-Fraktion. "Die Antwort ist, der Landtag als Ganzes befasst sichüberhaupt nicht mit diesen Themen. Nach einer obskuren und nachAuffassung der AfD-Fraktion unzulässigen Regelung derGeschäftsordnung des Landtags befindet der zuständige Europaausschussabschließend für den Landtag über diese Themen. Diese Regelung derGeschäftsordnung sieht keinerlei Einschränkung vor, weder qualitativnoch quantitativ. Es könnte um 1, 10, 100, 1000, 10.000 Milliardenoder noch mehr Euro gehen - der Ausschuss kann, wenn nur dasabstrakte Erfordernis der 'Eilbedürftigkeit' vorliegt, die Befassungdes Landtags und damit die Information der Öffentlichkeit ersetzen!"Die AfD hat dieses Vorgehen in der heutigen Sitzung des Ausschussesscharf als unmoralisch, widerrechtlich und antidemokratischkritisiert. "Es kann nicht angehen, dass zentrale Entscheidungen überdie Verwendung baden-württembergischer Steuermittel unter faktischerUmgehung des Plenums des Landtags und der Öffentlichkeit gefasstwerden. Eine Befassung des Landtags und eine Information derÖffentlichkeit sind zwingend geboten. Die Landesregierung hat eineForm der Beschlussfassung im Bundesrat sicherzustellen, die dieWahrnehmung der Rechte und Aufgaben des Landtags und eine angemesseneInformation der Öffentlichkeit ermöglicht."AfD-Vertreter verlassen unter Protest die AusschusssitzungDie Ausschussmehrheit von Grünen, CDU, SPD und FDP hat den Antragder AfD abgelehnt. Die Vertreter der AfD verließen daraufhin unterProtest die Sitzung. "Nach Auffassung der AfD sind Ehrlichkeit,Transparenz, Realitätssinn und Verantwortungsbewusstsein zentral,damit Europa wieder auf einen positiven Entwicklungspfad findet.Verschleierungstaktiken und Heimlichkeiten helfen nicht weiter", soDr. Heiner Merz abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell