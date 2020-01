AfD sorgt dafür sorgen, dass Menschen jüdischen Glaubens sich jederzeit in Deutschland ohne Anfeindungen frei bewegen können

Stuttgart (ots) - Am 22. September 2019 fand im Heidelberger SchlosshotelMolkenkur nach Abschluss der Jahrestagung der "Juden in der AfD" (JAfD), die inHeidelberg ihre Jahreshauptversammlung mit etwa 250 Teilnehmern abhielten, einVortragsabend statt. Im Vorfeld hatten sich einige Organisationen gegen dieVermietung des Hotels an die AfD zum Zweck der Abhaltung der Veranstaltunggewandt. So sprach sich die Heidelberger SPD in einem offenen Brief gegen dieVeranstaltung aus; der Brief appelliert an das Hotel, "die Veranstaltung nichtstattfinden zu lassen". Johannes Heil, Rektor der Hochschule für JüdischeStudien, unterstützt den Aufruf und äußert gar: "Juden und AfD - das passt nichtzusammen". Heil sei es ein Rätsel, wie ein Jude in der AfD sein kann, wo "dochimmer klarer werde, wie radikal diese Partei sei". Er bezeichnet die Juden inder AfD als "Irre" und vergleicht die AfD mit der NSDAP: "Aber es gibt immerIrre: 1933 gab es rechtsnationale Juden, die in die NSDAP wollten."Spießrutenlauf für Juden durch die Antifa aus Faschisten und AntisemitenIn scharfer Form verurteilten die Vertreter der AfD, insbesondere derArbeitskreis-Leiter Rüdiger Klos MdL, das Vorgehen der SPD als klaren Akt vonAntisemitismus. "Im Jahr 2019 müssen Juden in Deutschland einen Spießrutenlaufdurch eine so genannte Antifa machen, die aus Faschisten und Antisemiten besteht- das ist ungeheuerlich und unerträglich", so der AfD-Landtagsabgeordnete. "Wirvon der AfD werden dafür sorgen, dass Menschen jüdischen Glaubens oder amjüdischen Glauben Interessierte sich jederzeit in Deutschland ohne irgendwelcheBehinderungen oder Anfeindungen frei bewegen können." Weiterhin warf derAbgeordnete der Regierung vor, mit ihrer Antwort den Antisemitismus zu befördernund nicht mehr auf dem Boden der Verfassung zu stehen: "Wir sind hier im Landtagvon Baden-Württemberg. Wenn Sie Zweifel an unserem Wahlsystem haben, dann sindsie Verfassungsfeinde, dann sollte sich der Verfassungsschutz mit Ihnenbefassen!", so Klos an die Adresse der Altpartei SPD.Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Presse@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4507769OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell