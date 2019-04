AfD setzt auf Klimawandel als Thema

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD hat ein neues Themengebiet für sich entdeckt: Nachdem die Partei sich bislang vor allem über die Euro- und die Asylpolitik profiliert hat, will sie dies nun verstärkt im Bereich der Umweltpolitik tun. "Wir wären ja bescheuert, wenn wir das Thema liegen lassen würden", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Es sei "eines der wichtigen", gerade für seine Partei.

"Als Politiker muss man Themen aufgreifen, die die Leute umtreiben", so der AfD-Chef weiter. In der AfD scheint das anzukommen: Das Europawahlplakat mit dem Slogan "Diesel retten" sei das Motiv, das die Kreisverbände derzeit am häufigsten bei der Geschäftsstelle ordern, berichtet der "Spiegel".

