Die AfD schließt sich der Kritik der Landesmedienanstalten an der geplanten Novellierung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG-E) vollumfänglich an.

"Es ist skandalös, dass der Rekurs auf das Europarechtnotwendig ist, um den Gesetzgeber daran zu erinnern, dass eine staatlicheMedienaufsicht die Gefahr einer staatlichen Zensur birgt, die unserergrundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit entgegensteht. Gerade das SPDgeführte Ministerium hat sich in der Vergangenheit befleißigt, Kinder mehr vorden in den Augen der SPD falschen politischen Ansichten zu schützen als vor denwirklichen Gefahren. So wurde mit Auftrag an die Amadeu Antonio Stiftung einLeitfaden für Kitas herausgegeben, in denen die Angst vor "Rechter Gesinnung"von Eltern geschürt wurde und Erzieher angehalten wurden, bei entsprechenderpolitischer Gesinnung, die Eltern zu "Gesprächen" zu bitten."In dieselbe Richtung zielt auch die jetzt geplante Novelle. Anstatt bestehendeStrukturen zu stärken und sie mit Kompetenzen auszustatten, die es ihnenermöglicht, zeitgemäß auf die modernen Herausforderungen der sich wandelndenMedienlandschaft zu reagieren, soll eine neue Bundesbehörde geschaffen werden,eng angegliedert an das SPD-geführte Ministerium.", kritisiert Dr. Balzer. "Dielinken Parteien SPD und Grüne versuchen überall den Fuß in die Tür zu bekommen,insbesondere bei der politischen Beeinflussung Jugendlicher. Das zeigt sich auchbei diesem Gesetzentwurf!"Unter dem Deckmantel der Bekämpfung von "Hate-Speech" und "Fake-News" darf keinepolitische Kontrolle ausgeübt werden.Die neuen Kommunikationsmittel und die sozialen Medien stellen den Jugendschutzvor neue Herausforderungen. Natürlich wollen Eltern ihre Kinder größtmöglichschützen, doch hierfür sind die bestehenden Strukturen durchaus geeignet. LautUntersuchungen sind die Sorgen der Eltern meist größer als die der Jugendlichenselbst. Diese sind mit den Kommunikationsmitteln aufgewachsen und kennen ihreGefahren und Chancen. Das Internet ist eine der wenigen Orte, in denen sichJugendliche Informationen frei beschaffen können. Kinder können sehr genauunterscheiden zwischen virtuellem Raum und "Realität". Auch die viel zitierte"Hate-Speech" ist in erster Linie erst einmal schlechtes Benehmen. Nicht wenigeraber auch nicht mehr. Hass ist ein Gefühl und keine Straftat. "Eine staatlicheKontrollinstanz hingegen wird oft, entgegen aller Beteuerungen, eine politischgefärbte Kontrolle ausüben. Dazu gehört auch die Bekämpfung von "Hate-Speech undFake-News. Dies ist unter allen Umständen zu vermeiden.", resümiert Dr. Balzerabschließend.Gesetzentwurf zurückzuziehen und überarbeitenDr. Balzer fordert die Bundesregierung auf, den Gesetzentwurf zurückzuziehen undim Sinne der geäußerten Bedenken hinsichtlich der verfassungsrechtlichen undeuroparechtlichen Vereinbarkeit zu überarbeiten.