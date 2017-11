Hamburg (ots) - Die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner wehrt sichgegen Vorwürfe, die Medien seien für das Erstarken der AfDverantwortlich. "Die AfD und ihre Vertreter mussten ab 2016, inZeiten von Pegida, Köln, zweistelligen Wahlergebnissen im März undbrennenden Flüchtlingsheimen kritisch befragt werden", so Illner imInterview mit dem Medienmagazin journalist. "Ignorieren war keineAlternative. Aber zwischen 'ignorieren' und 'hofieren' liegen einpaar journalistische Möglichkeiten."Den Eindruck, Talkshows hätten der AfD zu häufig eine Plattformgeboten, kontert Maybrit Illner im journalist-Interview mit Zahlen:"Von Januar 2016 bis zur Bundestagswahl waren von 400 Gästen unsererSendung elf von der AfD. Das sind weniger als drei Prozent."Auch in Zukunft wird Illner AfD-Vertreter in ihre Talksendungeinladen. "Ob, wann und wen - darüber entscheidet die Redaktion jenach Themenlage und Aktualität", so die ZDF-Moderatorin gegenüber demjournalist und kündigt jedoch an: "Wer nur noch Hetze betreibt oderzur Gewalt aufruft, wird nicht Gast unserer Sendung sein."Das komplette Interview mit Maybrit Illner lesen Sie in derNovember-Ausgabe des Medienmagazins journalist, die heute erscheint.Das Interview ist Teil der journalist-Titelgeschichte "DasAfD-Dilemma - haben wir die AfD groß gemacht?", die sie aufjournalist-magazin.de in voller Länge lesen können. Link:http://www.journalist-magazin.de/hintergrund/das-afd-dilemmaPressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell