AfD lehnt europäische Finanzhilfen in der Corona-Krise ab

BERLIN (dpa-AFX) - FDP und Union haben im Bundestag erneut ihre Ablehnung von gemeinsamen Anleihen als Hilfe für europäische Staaten in der Corona-Krise betont.



Die AfD sprach sich in der Debatte am Donnerstagabend nicht nur gegen Eurobonds aus, sondern auch gegen jede andere Form der finanziellen Solidarität innerhalb der EU. Der AfD-Haushaltspolitiker Peter Boehringer sagte: "Die AfD lehnt alle Hilfsansätze über europäische Institutionen ab."

Der CDU-Abgeordnete Matern von Marschall warf den Rechtspopulisten vor, sie nutzten die Pandemie, um "ihre eigene scheußliche nationalistische Suppe zu kochen". Der CSU-Politiker Alois Karl warf dem italienischen Regierungschef Guiseppe Conte vor, er vergesse bei seiner Forderung nach sogenannten Corona-Bonds, "dass wir der größte Zuschussgeber sind".

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle betonte: "Einen Blankoscheck für gemeinschaftliche Schuldenaufnahme darf es nicht geben." Dennoch sei jetzt "europäische Solidarität" gefragt./abc/DP/he