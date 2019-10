AfD ist Wegbereiter für rechte Gewalt

Berlin (ots) - Der Arbeiter-Samariter-Bund zeigt sich tieferschüttert von dem gestrigen antisemitischen Terroranschlag inHalle. "Unser Mitgefühl gilt den Opfern sowie der jüdischenGemeinschaft in Deutschland", erklärt ASB-BundesgeschäftsführerUlrich Bauch. "Diese barbarische Tat fußt auf einer rechtsextremenIdeologie, der die Rhetorik der AfD den Weg bereitet hat", machtBauch deutlich."Mit ihrer systematischen Verharmlosung des Nationalsozialismusund des Holocaust haben Politiker der AfD vorsätzlichgesellschaftliche Grundwerte aufgeweicht und dadurch ein Klimageschaffen, in dem Ereignisse wie in Halle leichter möglich werden",erklärt Bauch.Der ASB setzt sich ein für Menschlichkeit, eine offeneGesellschaft und vertritt eine klare Haltung gegenüberrechtspopulistischer und rechtsextremer Politik. Diese Haltung ergibtsich nicht zuletzt aus der eigenen Geschichte: Der ASB wurde 1933 vonden Nazis verboten und enteignet, insbesondere jüdischeASB-Mitglieder wurden verfolgt, kamen ins KZ und wurden ermordet."Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, uns antisemitischen unddemokratiefeindlichen Bestrebungen entschieden entgegenzustellen", soder Bundesgeschäftsführer.Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/2325786-122E-Mail: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell