Stuttgart (ots) - Angesichts der heute bekannt gewordenenKostensteigerung um eine Milliarde Euro für das Prestigeobjekt"Stuttgart 21" der Deutschen Bahn sowie der angekündigtenBauzeitverlängerung um mindestens ein Jahr fordert der designierteFraktionsvorsitzende und verkehrspolitische Sprecher der AfD, BerndGögel, den baden-württembergischen Ministerpräsidenten WinfriedKretschmann (Bündnsi 90/Die Grünen) auf, dem Steuerzahler verbindlichzu erklären, dass die Mehrkosten nicht von ihm getragen werden müssenund die Kostenbeteiligung des Landes nicht ansteigt. "Es wäre absolutunverantwortlich, die Bürger Baden-Württembergs für den höherenKostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro in irgendeiner Weise finanziellheranzuziehen", so Gögel. Allein die Tatsache, dass sich durch dieVerlängerung des Bauprojektes die zu erwartende Feinstaubbelastungfür die Einwohner von Stuttgart länger als nötig hinziehen wird,stoße bei der AfD-Fraktion auf Unverständnis.Keine Planungs- und Kostensicherheit für Großprojekte"Angesichts der Berliner Flughafen-Investruine oder des 'Stuttgart21'-Bahnhofes kann man sich nur wundern, dass es in einemHochtechnologieland wie der Bundesrepublik Deutschland scheinbarnicht mehr möglich ist, ambitionierte Großprojekte planungs- undkostensicher durchzuführen und im vorgegebenen Zeitraumabzuschließen", erläutert Gögel. "Ich hoffe nur, dass nicht diegeschätzt etwas über 6000 Zauneidechsen 'Lacerta agilis' an denexplodierenden Kosten und den Verzögerungen schuld sind, die derzeitzum Preis von über 4000 Euro pro Stück vom Baugelände in einen neuenLebensraum umgesiedelt werden..."