AfD fordert Baerbock-Reise auch nach Moskau

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dazu aufgefordert, auch nach Moskau zu reisen. Bas und Baerbock müssten versuchen, die Gesprächsfäden auch mit Russland wieder aufzunehmen, sagte er am Freitag laut einer Mitteilung. "Sie sollten daher möglichst von Kiew weiter nach Moskau reisen."

Ziel der Bundesregierung müsse es sein, so schnell wie möglich beide Konfliktparteien wieder an einen Tisch zu bringen, "beispielsweise in Deutschland", damit der Krieg ende und sich nicht zu einer Konfrontation Russlands mit der Nato ausweite, sagte Chrupalla.

Baerbock will in den kommenden Tagen als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine reisen. Am Wochenende wird auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dort erwartet./jr/DP/eas