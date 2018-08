AfD mit dem bestbesuchten Info-Stand aller Landtagsfraktionen / Der Brandenburg-Tag hat es eindrucksvoll gezeigt: Die AfD ist die neue Volkspartei (FOTO)

Potsdam (ots) -Zur Bilanz des am Wochenende in Wittenberge stattgefundenenBrandenburg-Tags mit Beteiligung der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer derAfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Galau:"Wir freuen uns, dass der Brandenburg-Tag in Wittenberge mit80.000 Besuchern so ein großer Erfolg war. Die AfD-Fraktion siehthierin ein deutliches Bekenntnis der Brandenburger zu ihrer Heimat.Dies kam auch sehr klar zum Ausdruck in Hunderten vonBürgergesprächen am bestbesuchten Informationsstand des LandtagesBrandenburgs: Die meisten Besucher an den Fraktionsinfoständen hattedie AfD-Fraktion zu verzeichnen, deutlich mehr als die Fraktionen derNoch-Landesregierung und die der Möchtegern-Regierungspartei CDU.Dieses enorme Interesse hat erneut gezeigt: Die AfD ist die neueVolkspartei, die moderne, konservative Alternative - in Brandenburgund in Deutschland.Angesichts einer besonders von der AfD-Fraktion vorangetriebenenAufklärung des unsäglichen Medikamentenskandals um die linkeMinisterin Golze ist es nicht verwunderlich, dass viele Besucherbesonders zu diesem Thema ihren Unmut über die Woidke-Regierungäußerten. Aber auch bei anderen aktuellen Themen wie der ungelöstenAsylkrise, der damit verbundenen Massen- und Messereinwanderung, derTabuisierung von Themen in den Medien, die viele an die Zeit vor derWende erinnert, hatten die Bürger großen Gesprächsbedarf, um IhreWünsche und Sorgen einmal direkt gegenüber der Politik ausdrücken zukönnen. Auch vor dem Hintergrund der Avancen der Brandenburger CDU andie SED-Erben stellten viele Menschen am Brandenburg-Tag kritischeFragen an die etablierte Politik.Zu einem weiteren Schwerpunktthema der Bürgergespräche amAfD-Stand entwickelte sich die AfD-Pro-Dieselkampagne: Von den Medienund Altparteien anfangs noch belächelt, erhält sie immer mehrUnterstützung in der Bevölkerung. Die Menschen haben eben keinVerständnis dafür, dass die Ideologen und Autohasser eineQuasi-Enteignung von Millionen von Diesel-KFZ-Besitzern planen.Die Mischung aus Frustration und Wut, dass zu uns mehr Menschenkamen und wirklich alle unsere Standbesucher umfangreichesInformationsmaterial mitnahmen, zeigte sich in der unsouveränen Art,wie die rot-roten Minister alle Fraktionsinfostände mit ihrem Besuch"beehrten", nur um unseren AfD-Stand ein großen Bogen machten:Neutralitätsgebot einer Landesregierung gegenüber frei gewähltendemokratischen Abgeordneten? Einmal mehr Fehlanzeige bei Rot-Rot."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell