AfD begrüßt Jamaika-Scheitern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag haben das Scheitern der Jamaika-Sondierung begrüßt. Die AfD freue sich auf Neuwahlen, sagte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel am Montag. "Was wir erlebt haben, war eine wochenlange Wählertäuschung", so Weidel.

"Man sieht, dass die AfD wirkt. Wir haben eine schwarz-grüne Koalition verhindert", so Weidel weiter. "Frau Merkel ist gescheitert und es wird Zeit, dass sie geht", sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Die AfD freue sich über das Scheitern von Jamaika. Man sei froh, dass zumindest die Chance bestehe, dass über den Familiennachzug vernünftig nachgedacht werde. "Insofern ist es gut, dass die Grünen nicht mehr dabei sind", so Gauland weiter. "Wir sind der Meinung als Partei, dass es eine bürgerliche Mehrheit gibt." Dazu müsse sich die CDU aber stark ändern, so der AfD-Fraktionsvorsitzende.

Foto: über dts Nachrichtenagentur