AfD-Spitzenkandidat Gauland stellt sich in der Krim-Frage hinter Lindner

Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat sich hinter denVorschlag von FDP-Chef Lindner gestellt, die russische Annexion derKrim zunächst zu akzeptieren.Gauland sagte am Sonnabend im rbb-Inforadio, der Konflikt sei"nicht juristisch zu lösen": "Ob die Annexion der Krim letztlichvölkerrechtswidrig war oder nicht, ist schon mal ein großer Streitder Juristen." Der AfD-Politiker sprach sich auch dafür aus, dieStrafmaßnahmen gegen Russland zu beenden: "Sanktionen haben noch nieirgendetwas gebracht. (...) Die Sanktionen schaden Russland undschaden uns, sie bringen aber niemals die Krim zurück. (...) Mir wärees lieber gewesen, man hätte im Rahmen einer Neuordnung Europas dieseFragen friedlich gelöst, aber zu glauben, dass sie mit Sanktionen dieKrim zurückholen, das finde ich völlig daneben. Und insofern gebe ichHerrn Lindner recht."Gauland äußerte sich in dem Gespräch mit Inforadio auch zu dengesunkenen Umfragewerten für die AfD. Dafür seien die parteiinternenKonflikte mitverantwortlich. Das Problem sei zum Teil"selbstgemacht": "Manchmal streiten wir ein bisschen zu viel. (...)Und von daher haben die innerparteilichen Auseinandersetzungen, dieman ja gar nicht leugnen soll und kann, schon zu einem gewissenWählerrückgang beigetragen." Auf der anderen Seite gehöre dieseStreitkultur aber auch zur AfD. Ihm sei es wichtig, dass die Parteikeinen ihrer Flügel verliere: "Aber ich hab jetzt immer bei meinenFreunden dafür plädiert, dass wir bis zum 24.September mal etwas Ruhehalten."Das Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gaulandhören im rbb-Inforadio in der Sendung "Zwölfzweiundzwanzig" mitSabina Matthay um 12.22 Uhr.