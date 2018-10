Stuttgart (ots) - Ein Artikel in der Stuttgarter Zeitungveranlasste die AfD-Abgeordnete und Obfrau desNSU-Untersuchungsausschusses, Dr. Christina Baum MdL, zweiAbgeordnetenbriefe an die Ausschussvorsitzenden Rainer Hinderer undWolfgang Drexler (beide SPD) zu schreiben. Darin mahnt sie eineAufklärung hinsichtlich der bestehenden Verschwiegenheitspflichtinnerhalb der nichtöffentlichen Sitzungen an: "Dass schützenswertePersonendaten direkt an die Presse weitergegeben werden, ist einschwerwiegender Vertrauensbruch und eine nicht hinnehmbare Situation,die die Nichtöffentlichkeit zur Farce werden lässt. Ich stelle mirdaraufhin wirklich die Frage, ob man in Zukunft diese nichtprinzipiell als öffentliche Sitzung deklarieren sollte."Kritik an Eignung des AusschussvorsitzendenBesonders schwer wiegt die Weitergabe von Informationen aus dennichtöffentlichen NSU-Sitzungen, betont die sozialpolitischeSprecherin ihrer Fraktion. "Da dies bereits mehrfach vorkam, ohnedass irgendwelche Konsequenzen gezogen wurden, stellt sich für michdie Frage, ob der Ausschutzvorsitzende Wolfgang Drexler der richtigeMann am richtigen Platz ist", so Dr. Christina Baum. "Von Beginn anfühlte sich im NSU-Ausschuss ein 'Möchtegern-Edward-Snowden' berufen,wichtige und geheime Informationen preiszugeben. Das mangelndeDurchsetzungsvermögen und die nicht vorhandene Autorität desVorsitzenden Drexler ließen ein solches Vorgehen ungehindert zu!"Kritik an der Landtagsverwaltung"Diese Geschehnisse reihen sich nahtlos in ähnlich gelagerteVorgänge wie die Weitergabe von personalrelevanten Daten aus deminneren Zirkel des Landtagspräsidiums ein". Darauf verweist EmilSänze MdL, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der AfD imLandtag von Baden-Württemberg. "Besonders hervor tun sich hierbei dieChefdemagogen Hans-Ulrich Sckerl (Grüne) und Reinhold Gall (SPD), dieimmer wieder und ohne jegliche Beweise vorlegen zu können Mitarbeiterder AfD-Fraktion desavouieren."Anzeige beim DatenschutzbeauftragtenDr. Christina Baum MdL fordert deshalb in ihrem Schreiben eineAufklärung, wer die Information weitergegeben hat und welcheKonsequenzen sich daraus für die Ausschussvorsitzenden und allgemeinergeben. Ebenfalls wurde eine Anzeige beim Datenschutzbeauftragtenbeantragt. "Interessant und aufschlussreich war in diesem Artikel zulesen, dass bei den Altparteien anscheinend die politische Arbeit vonden parlamentarischen Mitarbeitern gemacht wird. Bei der AfD machendas immer noch die gewählten Volksvertreter", so Baum abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell