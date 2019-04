AfD-Landtagsfraktionsvorsitzender Bernd Gögel: Sozialistische Enteignungspolitik schafft nur neue Probleme

Stuttgart (ots) - Mit einigem Entsetzen beobachtet der Vorsitzendeder AfD-Landtagsfraktion, Bernd Gögel, die aktuelleEnteignungsdebatte: "Der Bundesvorsitzende der in Baden-Württembergregierenden Grünen preist allen Ernstes Enteignungen als Mittel derWahl zur Reduktion des Wohnkostenanstiegs an. Gleichzeitig beförderndie Grünen ja eine unbegrenzte Einwanderung mit jährlich über einerViertelmillion unkontrolliert ins Land strömender Menschen, bei derjährlich eine Stadt in der Größenordnung Karlsruhes zu errichtenwäre. Dies geschieht im Gegensatz zu derartigen sozialistischen undrechtlich fragwürdigen Forderungen jedoch nicht", bemerkt derAfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel.Staat beraubt sich finanzieller Spielräume bei derWohnungsbauförderungDer wohnungsbaupolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, AntonBaron, führt hierzu weiterhin aus: "Das Enteignungsvorhaben ist auchhinsichtlich seiner Auswirkungen vollkommen kontraproduktiv.Schließlich ist die Hauptursache der steigenden Kosten der mangelndeWohnraum in unserem Land, und durch entschädigungspflichtigeEnteignungen beraubt sich der Staat der finanziellen Spielräume beider Wohnungsbauförderung. Wenn eine Partei eine die Nachfrage nachWohnraum steigernde Einwanderungspolitik propagiert, abergleichzeitig durch immer neue Steuern und Bürokratie und fehlendesBauland den Wohnungsneubau erschwert, passen solche sozialistischenAnsätze aber natürlich gut ins Bild", resümiert der Abgeordnete AntonBaron.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 3 | 70173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639 | Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell