AfD-Landtagsfraktion stellt Gesetzentwurf zur Stärkung der Mitwirkung des Landtags in EU-Angelegenheiten vor

Stuttgart (ots) - Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte dieFraktion der AfD - vertreten durch den Fraktionsvorsitzenden BerndGögel, den europapolitischen Sprecher Emil Sänze und denrechtspolitischen Sprecher Rüdiger Klos - ihren am 7. Maieingereichten Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkung desLandtags in EU-Angelegenheiten vor. Das Gesetz zieht maßgeblicheÄnderungen von Artikel 34a der Verfassung des LandesBaden-Württemberg nach sich, die die Position derLandtagsabgeordneten aller Parteien in Angelegenheiten derEuropäischen Union gegenüber der Landesregierung deutlich stärken.Hintergrund:Vor der Gründung des Deutschen Bundesstaats im Jahre 1871 warendie deutschen Länder alleiniger Träger der staatlichen Souveränität.Mit der Gründung des Bundesstaates und seiner Neuauflage nach dem 2.Weltkrieg haben sie einen Teil ihrer Souveränität und damit derGesetzgebungszuständigkeiten ihrer Parlamente an den Bund abgegeben.Mit der Weitergabe der Zuständigkeiten der Landesparlamente ging alsKompensation und Kontrollmittel die Beteiligung der Länderexekutivenan der Bundesgesetzgebung im Bundesrat einher. Analog gingenZuständigkeiten der Landesparlamente durch die europäischeZentralisierung verloren. Auch hier wurde den Landesregierungen alsEntschädigung und Kontrollmittel die Mitwirkung in Angelegenheitender EU auf der Bundesebene eingeräumt.Die Landesregierungen wirken in Angelegenheiten der EU,beispielsweise bei der Übertragung von Hoheitsrechten an die EU oderbei der Übertragung von EU-Recht in nationales Recht, mit. DieLandesparlamente haben dagegen aus der Perspektive des Grundgesetzeskeine Mitwirkungsmöglichkeiten. In den Verfassungen der Länder findensich zwar Ansätze, die Landesparlamente in die innerstaatlicheMitwirkung der Länderexekutiven in Angelegenheiten der EUeinzubinden, jedoch bleiben die Mitwirkungsmöglichkeiten der Landtageim Hinblick auf die Bereiche der Mitwirkung und die Verbindlichkeitihrer Beschlüsse für die Landesregierung weit hinter dem vomDemokratieprinzip Gebotenen zurück. Dies gilt auch für dieLandesverfassung von Baden-Württemberg (LV), die im Ländervergleichnach der Verfassung des Freistaats Bayern eine vermeintlicheVorreiterrolle in der Beteiligung des Landtags in Angelegenheiten derEU einnimmt.Die Kontrolle der Exekutive durch die Legislative findet vonSeiten der die Regierung tragenden Parteien beziehungsweiseFraktionen in den Parlamenten nicht mehr statt. Daraus ergibt sichdie Forderung, die Möglichkeiten der Mitwirkung der Landesparlamenteam europäischen Integrationsprozess deutlich auszubauen, um sie fürdie durch die Staatsgründung der Bundesrepublik und durch deneuropäischen Integrationsprozess verlorene Gestaltungsfreiheitangemessen zu entschädigen. Die effektive und unmittelbare Mitwirkungder Landesparlamente an der Wahrnehmung der überstaatlichen Gewaltist nicht nur auf den Bereich der Gesetzgebungszuständigkeiten derLänder, sondern auch auf die bei der Gründung der Bundesrepublik vonden Ländern an den Bund delegierten originärenGesetzgebungszuständigkeiten der Landesparlamente zu erstrecken.Allgemein muss also die Möglichkeit bestehen, das europapolitischeHandeln der Landesregierung in allen Bereichen der Bundes- undLandesgesetzgebung, die von Angelegenheiten der EU betroffen sind, andie Weisungen des Landtags zu binden. Bei politisch und rechtlichbesonders wichtigen Angelegenheiten wie der Übertragung vonHoheitsrechten, aber auch der Betroffenheit vonGesetzgebungszuständigkeiten der Länder müssen die Weisungen derLandtage für die Landesregierungen in ihrem Handeln überdiesverpflichtend sein.Der vorliegende Entwurf der AfD-Landtagsfraktion greift unteranderem die Informationspflichten auf und nimmt der Exekutive dieMöglichkeit, selbst zu bestimmen, was sie an Informationen bezüglichMaßnahmen der EU an die Legislative weiterleitet. Dies erhöht dieTransparenz und somit die Kontrollfunktion und Fähigkeit derParlamente, nachdem diese mittlerweile zu einem reinen "Abnickverein"verkommen sind. Ebenso folgt er dem Gedanken der Subsidiarität: DasMitspracherecht der Parlamente muss wieder belebt werden, eineBindung an die Beschlüsse der Legislative für die Exekutive wird soverbessert.Die Änderungen am Art. 34 a der Landesverfassung lassen sich wiefolgt zusammenfassen:a) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag zumfrühestmöglichen Zeitpunkt über alle seine Aufgaben berührendenAngelegenheiten der EU zu informieren und ihm in all diesenAngelegenheiten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.b) Wenn die Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund oder Länderndurch die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU betroffen sind,kann die Landesregierung in ihren verfassungsmäßigen Aufgaben durchGesetz gebunden werden, insbesondere mit Blick auf ihrAbstimmungsverhalten im Bundesrat.c) Eine strikte Bindung der Landesregierung in ihrenverfassungsmäßigen Aufgaben an Stellungnahmen des Landtags istvorgesehen, wenn Vorhaben der EU Gesetzgebungszuständigkeiten derLänder betreffen. Diese Bindung erstreckt sich insbesondere auf dasAbstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat undausdrücklich auf den Auftrag an die Landesregierung, sich aufBundesebene für eine gerichtliche Verteidigung von Landeskompetenzengegenüber der EU einzusetzen.d) Sind die Gesetzgebungszuständigkeiten des Bundes durch einVorhaben der EU betroffen, hat die Landesregierung bei ihrenverfassungsmäßigen Aufgaben die Stellungnahmen des Landtagsmaß-geblich zu berücksichtigen, auch hier insbesondere hinsichtlichihres Abstimmungsverhaltens im Bundesrat.