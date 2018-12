AfD-Landtagsfraktion fordert Rücktritt von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis 90/Die Grünen)

Stuttgart (ots) - Im Verlauf der heute von der AfD-Fraktionbeantragten aktuellen Debatte "Kinder und Familien vorlinksideologische Einflüssen schützen - gegen sozialdemokratischeAbtreibungspläne und Gesinnungsprüfungen im Kindergarten", in dermehrfach zugespitzte Äußerungen und Zwischenrufe getätigt wurden,wurden die Abgeordnete Stefan Räpple (AfD) und Dr. Wolfgang Gedeon(fraktionslos) jeweils nach mehreren Ordnungsrufen vonLandtagspräsidentin Muhterem Aras der Sitzung verwiesen und für dreiweitere Sitzungstage ausgeschlossen. Emil Sänze, stellvertretenderFraktionsvorsitzender und pressepolitischer Sprecher derAfD-Fraktion, sieht in der Zurechtweisung und dem Ausschluss deroppositionellen Abgeordneten einen Skandal und kritisiert in diesemZusammenhang insbesondere das Verhalten von LandtagspräsidentinMuhterem Aras, das seiner Meinung nach einen Tiefpunkt in ihrerAmtsführung markiere.Aras beschränkt die Meinungsfreiheit der Opposition"Mit Stefan Räpple wurde ein lautstarker Kritiker desverfassungswidrigen und menschenverachtenden Plans desSPD-Jugendverbandes zur Legalisierung des Mordes an ungeborenenKindern beziehungsweise zur vollständigen Aufhebung desAbtreibungsverbots mundtot gemacht. Die Zurechtweisung und denAusschluss von Abgeordneten durch die Landtagspräsidentin, die ineiner zweifelsohne aufgeheizten und argumentativ zuspitzenden Debattevon ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen, halte ich fürskandalös, zumal Frau Aras in ihrer reflexhaften Entscheidung, Räpplemundtot zu machen, durch Zwischenrufe der ihr politisch nahestehendenFraktionen befeuert wurde. Aras hat wieder einmal und in bisher nichtgekannter Schärfe die Reflexhaftigkeit und Parteilichkeit ihresAmtsgebarens unter Beweis gestellt."AfD-feindliche Hetze eines Hans-Ulrich Rülke (FDP) blieb indesfolgenlos"Während Aras die Meinungsfreiheit von oppositionellenAbgeordneten unrechtmäßig einschränkt, findet die Hetze gegen diefreiheitliche Opposition durch Abgeordnete aus dem vermeintlichdemokratischen Kartell der Altparteien keinerlei Zügelung durch FrauAras. Hier ist insbesondere der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-UlrichRülke hervorzuheben, der frech seine AfD-feindliche Hetze vortragendarf, der zufolge 'die Vorläufer der AfD vor 80 Jahren imStechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert' seien. DieseDiffamierung der freiheitlichen Opposition im Land hätte Frau Araszumindest zu einem Ordnungsruf nötigen müssen. Herrn Rülke muss ichins Stammbuch schreiben, dass nicht die historisch vollkommenunbelastete AfD, sondern die Vorläuferparteien von FDP und Union eswaren, die Hitler die benötigten Stimmen für das Ermächtigungsgesetzbeschafft haben. Überhaupt muss ich Herrn Rülke ein etwas schrägesVerhältnis zur deutschen Geschichte attestieren - war er es doch, dersich im Februar öffentlich im Plenum in der Antisemitismusdebatte vorjüdischen Gästen für seinen eigenen Vater entschuldigt hatte, weilder in der Wehrmacht diente. Was sein Vater getrieben hat, wofür ersich entschuldigt, wissen wir nicht. Die AfD muss sich also nicht fürRülkes Vater entschuldigen, der hat das schon selber nötigbefunden!", so Sänze weiter.Rücktritt von Aras ist schon lange überfälligDie Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg attestiertder Landtagspräsidentin Muhterem Aras einen Tiefpunkt in ihrerAmtsführung, die bereits von Anfang an deutliche Unzulänglichkeitenoffenbarte. In noch nie dagewesenem Ausmaß habe Muhterem Aras ihreUnfähigkeit und Unwilligkeit zu einer angemessenen und würdigenAusfüllung ihres Amtes demonstriert, unterstreicht die AfD. "MuhteremAras zeigt mit der chronischen Verletzung ihrer Neutralitätspflichtein fehlendes Demokratieverständnis. Sie hat kein Gespür fürMeinungsfreiheit, überhört andauernd AfD-feindliche Hetze aus denReihen der Altparteien, verdreht AfD-Angeordneten die Worte im Munde,agiert parteiisch und reagiert im allgemeinen reflexhaft undunbedacht", so die Analyse des stellvertretendenAfD-Fraktionsvorsitzenden. "Sie hat nicht die Persönlichkeit, solchein Amt auszufüllen, und ihr fehlt das distanzierteRollenverständnis, das ihrem Amt entspräche. Ihr Rücktritt ist schonlange überfällig."Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell