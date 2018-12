AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg kritisiert mangelhafte Anwendung des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen

Stuttgart (ots) - Seit dem 17. Juli 2017 ist in der Bundesrepublikdas Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen in Kraft, wonach dieEhemündigkeit auf 18 Jahre festgelegt wurde. Nach diesem Gesetz sindEhen von unter 16-jährigen generell rechtlich unwirksam. Ehen, beidenen ein Ehepartner 16 Jahre, aber noch keine 18 Jahre alt ist,können behördlich aufgehoben werden. Laut "Focus" vom 3. August 2018wurde in Bayern trotz 142 Verdachtsfällen keine einzige sogenannteKinderehe gerichtlich aufgehoben. Grund genug für Emil Sänze, denstellvertretenden Vorsitzenden und Pressepolitischen Sprecher der AfDFraktion im Landtag, zu fragen, wie geltendes Recht inBaden-Württemberg umgesetzt wird. "Wir sprechen hier in aller Regelvon im Ausland behördlich geschlossenen Ehen, nicht von geistlichenTrauungen durch Imame im Inland, die von unseren Behörden nichtregistriert werden", so der Abgeordnete. "Besonders hat mich derBefund seit der akuten Migrationskrise 2015 interessiert. Ende 2015gab es in Baden-Württemberg immerhin 19 männliche und 168 weiblicheminderjährige Verheiratete. Lediglich sechs Mädchen unter diesenhatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Auch noch Ende 2017 gab es50 verheiratete minderjährige Mädchen und einen minderjährigen Jungenin Baden-Württemberg, und nur ein einziges der Mädchen war deutscheStaatsbürgerin. Es ist also wirklich ein importiertes Problem", soSänze. Insgesamt wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes 38Aufhebungsverfahren eingeleitet, von denen sich aber 26 durchVolljährigkeit erledigten. Es bleiben lediglich zwölf Fälle, wotatsächlich ein Antrag auf gerichtliche Aufhebung gestellt wurde: Beivier Anträgen wurde aus Härtefallgründen die Aufhebung abgelehnt,zwei vom Regierungspräsidium für erledigt erklärt, fünf Verfahrenlaufen noch und nur in einem Fall - dem einzigen übrigens, wo dieEhefrau selber den Antrag auf Auflösung gestellt hatte - wurde dieEhe tatsächlich aufgehoben. "Es hat also zwei Jahre gedauert, bis manein Gesetz hatte, und dann haben sich die meisten bekannten Fälledurch Volljährigkeit erledigt. Das Gesetz hat in der Praxis also eherdem Eindruck gedient, der Staat habe etwas getan, als dass espraktische Folgen gehabt hat", umreißt der stellvertretendeAfD-Fraktionsvorsitzende die aktuelle Lage.Die Frage nach dem Kindergeld. Und: Wie gründlich will derGesetzgeber es wirklich wissen?"Allerdings - wenn es sich um Minderjährige handelt, dann bestehtdoch grundsätzlich ein Anspruch auf Kindergeld?", führt Sänze weiteraus. "Hierzu lautet die wörtliche Antwort der Landesregierung: 'DerAnspruch auf Kindergeld ist ein Anspruch der Eltern eines Kindes. DerAnspruch der Eltern ist nicht davon abhängig, ob ihr Kind verheiratetist.' Zwar können Eltern, Stiefeltern, Pflegeeltern oder Großelterndas Kindergeld bekommen und nicht der Ehepartner. Jedoch kann einvolljähriges Kind, das in einem eigenen Haushalt lebt, das Kindergeldauf entsprechenden Antrag hin auch selber ausgezahlt bekommen. Ichwerde den Eindruck nicht los, dass wir hier in eine Situation kommenkönnen, in der der deutsche Staat gewissermaßen de facto den inmanchen Kulturen üblichen Brautpreis in Form von Kindergeldaufbringt, und dieser Frage sollte nachgegangen werden." Auch sonstscheint das Gesetz eher demonstrativen Charakter zu haben: Ist eineMinderjährigen-Ehe einmal durch Eintritt der Volljährigkeitinstitutionalisiert, dann zieht sich der Gesetzgeber de facto selberzurück. Nach dem Gesetz erlischt das behördliche Interesse, sobalddas verheiratete Mädchen volljährig wird oder glaubhaft macht, dieEhe fortführen zu wollen. Damit eine Person 'zu erkennen gibt, dasssie die Ehe fortsetzen will, [ist] eine ausdrückliche Bestätigungnicht erforderlich, es genügt jedes schlüssige Verhalten, durch dasder Ehegatte nach Wegfall des Aufhebungsgrundes zu erkennen gibt,dass er die Ehe fortsetzen will.' "Mit anderen Worten: Wenn die imAusland als Minderjährige verheiratete und hierher mitgebrachteEhefrau - ob nun gewollt oder ungewollt - als Volljährige inDeutschland ihrem Mann nicht davonläuft, ist für den Gesetzgeberalles in Ordnung. Hinter die Fassade der Parallelgesellschaft siehtder Gesetzgeber nicht! Dies dürfte Absicht sein, denn dieFrauenhäuser sind nicht zuletzt dank importierten Leids voll genug",so der AfD-Abgeordnete abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell