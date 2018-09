AfD: Interne Mails belegen heimliche Wahlkampffinanzierung

Hamburg (ots) - Die AfD erhält kostenlose Wahlkampfhilfe vom"Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichenFreiheiten" - anders als bisher von Parteichef Jörg Meuthenbehauptet. Im derzeit laufenden bayerischen Landtagswahlkampf nutztdie Partei Materialien des Unterstützervereins und hat diese auchaktiv bestellt. Das belegen Mails und Interviewaussagen, die demARD-Politikmagazin "Panorama" (NDR), der Schweizer Wochenzeitung WOZund ZEIT ONLINE vorliegen. Deshalb müsste die AfD die Spender nennen,denn die Geheimhaltung von solchen Parteispenden ist in Deutschlandillegal. In den bisherigen Rechenschaftsberichten der AfD taucht diekostenlose Wahlkampfhilfe des Vereins nicht auf, und auch inaktuellen Interviews bestreiten AfD-Politiker eine solcheWahlkampfhilfe.Der Verein und deren gleichnamige Vorgängervereinigungunterstützen die AfD schon seit 2016 in verschiedenen Wahlkämpfen mitWahlplakaten, Anzeigen und Zeitungen wie dem "Deutschland-Kurier".Die Maßnahmen dürften insgesamt bereits einen zweistelligenMillionenbetrag gekostet haben. Der Verein und auch die AfDversichern immer wieder, es gäbe keine Zusammenarbeit und keineAbsprachen untereinander. Zuletzt sagte der AfD-Vorsitzende JörgMeuthen im ARD-Sommerinterview im Juli 2018: "Wir haben mit diesemVerein für Rechtstaatlichkeit nie zusammengearbeitet. (...) Und wirsagen, wir kommen da in ein Fahrwasser rein, wo man uns den Vorwurfmacht, das wäre illegale Parteienfinanzierung."Die jetzt aufgetauchten Belege bringen die AfD nun aber in genaujenes Fahrwasser. Konkret geht es um Mails aus dem AfD-KreisverbandRosenheim. Am 18. Juli 2018 etwa informiert der stellvertretendeKreisvorsitzende Christian Demmel seine Vorstandsmitglieder über dasAngebot des Vereins: "Der Herausgeber des Deutschland-Kuriers DavidBendels bietet uns wie schon im letzten Jahr Wahlkampfunterstützungan." Alle Kreisverbände könnten Gratisexemplare desDeutschland-Kuriers bestellen.Gegenüber "Panorama" bestätigt der Kreisvorsitzende der AfDRosenheim, Andreas Winhart, dass er ein diesbezügliches Angebot schonim Mai bekommen habe. Er habe bis Ende August wöchentlich bis zu 1500Exemplare des Deutschland-Kuriers bei dem Verein bestellt. "Wir habendas Angebot genutzt (...). Wir bezahlen nichts dafür, und 1500 ist jakeine Menge, die wir als groß erachten." Die Ausgaben desDeutschland-Kuriers seien von Ehrenamtlichen der AfD verteilt worden.Winhart bestätigt zudem, dass der Verein den Kreisverbänden inBayern schon im vergangenen Jahr kostenlose Exemplare desDeutschland-Kuriers angeboten habe.Für die Staatsrechtlerin Prof. Sophie Schönberger belegen dieaufgetauchten Mails erstmals eine direkte Zusammenarbeit zwischen derAfD und dem Verein. "Durch diese Mails gibt es ja tatsächlicherstmals eine nachvollziehbare Verbindung zwischen dem Verein und derAfD. Das heißt nachvollziehbare Belege dafür, dass es Absprachen zurWahlkampfunterstützung gab zwischen der AfD und dem Verein. Und dasliefert zum ersten Mal sehr plausible Anhaltspunkte dafür, dass essich um eine Form von illegaler Parteienfinanzierung handelt."Die Unterstützung durch den Verein sei damit zumindest in diesemFall als Spende zu werten und müsse im Rechenschaftsbericht derPartei veröffentlicht werden. Es besteht außerdem laut Prof.Schönberger der dringende Verdacht, "dass es sich hierbei um illegaleParteispenden handelt, weil es eben Strohmannspenden sein könnten."Dann müsste zum einen die Bundestagsverwaltung ermitteln, zum anderenwäre das aber auch ein Ansatzpunkt für die Staatsanwaltschaft, sagtdie Staatsrechtlerin. In den bisherigen Rechenschaftsberichten derAfD taucht die kostenlose Wahlkampfhilfe des Vereins bisher nichtauf.AfD-Parteichef Jörg Meuthen sagt zu der von "Panorama" belegtenZusammenarbeit zwischen Partei und Verein in Bayern: "Das sollte sonicht sein. Wenn der Kreisverband Rosenheim das gemacht haben sollte,was ich nicht weiß, ist das ein Fehler. Sie können aber davonausgehen, dass in allen meinen Veranstaltungen, wo derDeutschland-Kurier auftaucht, ich den jeweils entfernen lasse. Weiles einen Eindruck erweckt, als würde das eine mit dem anderenzusammenhängen. Und das tut es nicht."David Bendels, der Vorsitzende des "Verein zur Erhaltung derRechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten", wollte sich zuden Vorwürfen nicht konkret äußern: "Über unsere Empfänger und Lesergeben wir aufgrund der deutschen Datenschutzgesetzgebunggrundsätzlich keine Informationen heraus."Die Bundestagsverwaltung prüft derzeit auf Anfrage die neuenVorwürfe."Panorama": Donnerstag, 20. September, 21.45 Uhr, Das Erste20. September 2018Pressekontakt:NDR Presse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304http://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell